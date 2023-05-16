Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» проводят ремонты электрических сетей в Оренбурге и Оренбургском районе.

В этом году энергетикам предстоит отремонтировать более 660 трансформаторных подстанций и 236 км линий электропередачи. Кроме этого, предусмотрена расчистка охранных зон ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности общей площадью более 9 га.

Ремонты проводятся для поддержания качества и надежности электроснабжения потребителей всех категорий. Энергетики предупреждают, что на время проведения работ подача электроэнергии может быть ограничена. Это необходимо для безопасности персонала, который работает на подстанциях и линиях электропередачи.