 

Специалисты "Оренбургэнерго" приступили к плановым ремонтам электрических сетей

16 мая 2023, 17:10 278 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Россети Волга
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Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» проводят ремонты электрических сетей в Оренбурге и Оренбургском районе.

В этом году энергетикам предстоит отремонтировать более 660 трансформаторных подстанций и 236 км линий электропередачи. Кроме этого, предусмотрена расчистка охранных зон ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности общей площадью более 9 га.

Ремонты проводятся для поддержания качества и надежности электроснабжения потребителей всех категорий. Энергетики предупреждают, что на время проведения работ подача электроэнергии может быть ограничена. Это необходимо для безопасности персонала, который работает на подстанциях и линиях электропередачи.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, ОРЕНБУРГЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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