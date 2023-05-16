На федеральной трассе А-333 Култук – Монды – граница с Монголией стартовал ремонт четырех участков дороги.

Основные работы пройдут в Тункинском районе Бурятии, там отремонтируют три участка общей протяженностью 19 км. На отрезке со 140-го по 151-й км специалисты заменят существующее покрытие дорожной одежды, восстановят систему поверхностного водоотвода, исправят профили проезжей части с целью устранения просадок. Для обеспечения безопасного дорожного движения на объекте заменят элементы обустройства: установят новое металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки, нанесут горизонтальную разметку.

На участке с 151-го по 155-й км для основания дорожного покрытия будет использован асфальтогранулобетон. Этот дорожно-строительный материал из щебня, цемента, битумной эмульсии и переработанного асфальтобетона позволит значительно сэкономить средства и сохранить при этом прочностные характеристики дорожного покрытия. Также в рамках обустройства предусмотрено восстановление остановочных пунктов, пешеходных дорожек и барьерного ограждения.

На третьем ремонтируемом отрезке ‒ со 186-го по 190-й км ‒ заменят существующую дорожную одежду, укрепят обочины и отремонтируют водопропускные трубы. Верхний слой дорожного покрытия выполнят из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Кроме того, на участке восстановят поперечный профиль проезжей части, чтобы обеспечить поверхностный водоотвод, установят новое барьерное ограждение и сигнальные столбики.

Четвертый участок ремонта с 0-го по 6-й км находится в Слюдянском районе Иркутской области. Здесь специалисты выполнят устройство новых тротуаров общей протяженностью 4,4 тыс. пог. м и установят более 3,8 тыс. пог. м перильного ограждения. Помимо этого, в планах дорожников ‒ установить 13 новых автопавильонов в н.п. Култук.

Работы на всех участках планируют завершить к осени 2023 года.