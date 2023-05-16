АО «ТВЭЛ» поставило в КНР российское оборудование для фабрикации ядерного топлива на Ибиньском заводе в провинции Сычуань, который входит в структуру топливного дивизиона Китайской национальной ядерной корпорации CNNC. Модернизированная ультразвуковая установка контроля качества сварных швов твэлов была изготовлена в Инженерном центре Машиностроительного завода (АО «МСЗ», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в Электростали).

Ультразвуковая установка сконструирована в соответствии с требованиями заказчика, носит улучшенные характеристики по отношению к аналогам. Она позволяет контролировать протяжённость сварного шва на твэле с применением высокоточного узла сканирования, оснащена современными линейным приводом и дефектоскопом, а также регулируемыми шаговыми двигателями вращения и др. Установка работает с погрешностью измерения протяжённости сварного шва до 0,1 мм и производительностью до 90 изделий в час.

Поставленное оборудование предназначено для производственной линии по фабрикации ядерного топлива российского дизайна ТВС-2М для реакторов ВВЭР-1000. В настоящее время в Китае эксплуатируются четыре энергоблока с реакторными установками данного типа в составе АЭС «Тяньвань» (провинция Цзяньсу). Топливо для реакторов ВВЭР-1000 производится на Ибиньском заводе по лицензии АО «ТВЭЛ» с 2009 года. С 2014 года завод освоил фабрикацию тепловыделяющих сборок конструкции ТВС-2М, которые пришли на смену более старой модели УТВС.

«Топливная компания ТВЭЛ ведет последовательную работу с китайскими партнерами по проектам изготовления в КНР ядерного топлива по российским технологиям. Мы впервые в своей истории помогли создать за рубежом производство ядерного топлива российского дизайна и продолжаем его поддерживать технологически на самом современном уровне», - отметил старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу АО «ТВЭЛ» Олег Григорьев.

Производство ядерного топлива российского дизайна на Ибиньском заводе – один из значимых технологических проектов в развитии стратегических торгово-экономических отношений между Россией и КНР. В атомной энергетике реализуются крупные инвестиционные инвестпроекты, такие как строительство в Китае новых энергоблоков поколения III+ c реакторами ВВЭР-1200 на АЭС «Тяньвань» и АЭС «Сюйдапу». Сотрудничество в ядерном топливном цикле – еще одно перспективное направление для развития российского экспортного потенциала.

Машиностроительный завод (АО «МСЗ»; г. Электросталь) – один из крупнейших в мире производителей топлива для атомных электростанций. Завод производит ТВС для реакторов ВВЭР-440, ВВЭР-1000, РБМК-1000, БН-600,800, ВК-50, ЭГП-6, порошки и топливные таблетки для поставок иностранным заказчикам. Также выпускает ядерное топливо для исследовательских реакторов. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».www.elemash.ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ.

Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru