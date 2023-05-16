С целью лично познакомиться с «ЭМ-КАБЕЛЕМ» и ГК «ОПТИКЭНЕРГО» завод посетил генеральный директор ТОО «КазПауэрТрейд» Максим Югай. Заместитель директора по экспортным продажам Ринат Казаков провел для гостя из Казахстана подробную экскурсию по предприятию, рассказал о технических и технологических возможностях завода и амбициозных планах на будущее.

Максим остался под большим впечатлением от внутреннего устройства и масштабов производства, с искренним интересом участвовал в беседе и отзывался о заводе только в положительном ключе.

Визит был продуктивным: за время пребывания гостя в Мордовии мы успели не только провести переговоры и экскурсии по обеим площадкам Холдинга, но и посетить Старую Теризморгу – одно из старейших и крупнейших мокшанских сел Старошайговского района Мордовии, где познакомились с традиционными промыслами, занятиями и бытом мордвы-мокши.