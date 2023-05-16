За четыре месяца 2023 года специалисты ГУП РК «Крымэнерго» в полном объеме выполнили запланированные ремонтные работы в распределительных и высоковольтных сетях. Затраты предприятия только за первый квартал составили более 208 млн руб.

Техническое обслуживание объектов сетевого хозяйства – одно из основных направлений деятельности предприятия по обеспечению надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей.

Работы ведутся как на оборудовании низкой категории напряжения – 0,4-10 кВ, так и на более высокой – 35-220 кВ. В целом за январь-апрель энергетики заменили около 220 км проводов ЛЭП и свыше 1400 опор. Во избежание рисков технологических нарушений и для предотвращения гибели пернатых специалисты установили 52 птицезащитных устройства на воздушных линиях (ВЛ) 110 кВ.

Кроме того, с начала года ГУП РК «Крымэнерго» отремонтировало около 600 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, свыше 1000 выключателей. Большое внимание уделено расчистке трасс ВЛ, что особенно важно для предотвращения временных перерывов в электроснабжении, возникающих в результате падения веток и деревьев на провода во время непогоды. За 4 месяца 2023 года работники предприятия расчистили 300 км просек.

Плановые ремонты проводятся в регламентированные законодательством сроки; они необходимы для поддержания исправности и работоспособности сетей и их эффективной эксплуатации. При выполнении работ может быть временно приостановлена подача электроэнергии. Это необходимо для безопасности персонала, который работает на подстанциях и ЛЭП. Информация о технических мероприятиях заблаговременно предоставляется потребителям и всем заинтересованным службам, а также размещается на официальном сайте сетевой организации: https://www.crimea-energy.ru/consumers/powtrans/ptgrafoff. Отметим, что все этапы ремонтной программы находятся на строгом контроле руководства ГУП РК «Крымэнерго».