Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов и исполняющий обязанности Генерального директора «Россети Кубань» Борис Эбзеев обсудили вопросы развития электросетевого комплекса республики, планы по реконструкции и строительству энергообъектов, созданию новых энергомощностей для реализации крупных инвестиционных проектов на территории региона. Также Борис Эбзеев представил Главе республики нового руководителя филиала Адыгейские электрические сети Дмитрия Рязанцева.

В рабочей встрече приняли участие первый заместитель Генерального директора «Россети Кубань» Эдгар Армаганян, заместитель председателя кабинета министров Республики Адыгея Махмуд Тлехас и министр экономического развития и торговли Республики Адыгея Заур Шеуджен.

Дмитрий Рязанцев работает в энергетике более 25 лет. За успешную трудовую деятельность он отмечен многими ведомственными и корпоративными наградами, почетным званием «Заслуженный работник топливно-энергетического комплекса Кубани». Перед новым руководителем филиала поставлены задачи повышения надежности сетевой инфраструктуры, своевременной подготовки энергокомплекса к осенне-зимнему периоду 2023/2024 гг. и реализации инвестиционных проектов.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поблагодарил руководство «Россети Кубань» за внимание к республике, отметив, что энергокомпания направляет серьезные инвестиции на модернизацию и строительство новых энергообъектов, способствуя развитию экономики региона, его инвестиционной привлекательности.

– Масштабные проекты в экономике и социальной жизни сегодня невозможны без надежных энергетических компаний. Благодаря инвестиционной политике Группы «Россети» республика имеет возможность поэтапно повышать свой экономический, промышленный, аграрный и туристический потенциал, – сказал Мурат Кумпилов.

Суммарный объем инвестиций компании «Россети Кубань» на развитие энергетической отрасли Республики Адыгея в 2021-2023 годах составит порядка 5,5 млрд рублей.

– Большой объем работ запланирован в рамках создания инфраструктуры для всесезонного горного экокурорта «Лагонаки». Участие в данном проекте является для нас приоритетным. В частности, мы ведем строительство нового питающего центра – подстанции 110 кВ «Плато» с установкой двух трансформаторов по 25 МВА с питающими линиями электропередачи 35-110 кВ и распределительной сетью, – отметил Борис Эбзеев.

По итогам 2022 года на территории республики «Россети Кубань» выполнила модернизацию высоковольтных подстанций 110 кВ «Черемушки» и «Северная», а также подстанций 35 кВ «Энем», «Комбизавод», «Тульская», «Садовая». Инвестиции в реконструкцию центров питания составили 2,2 млрд рублей.

Для прироста новых энергомощностей и обеспечения надежного энергоснабжения потребителей компания «Россети Кубань» планирует в 2023-2024 годах реконструировать крупный центр питания в Тахтамукайском районе, провести модернизацию прилегающей к нему распределительной сети 10 кВ и построить новую высоковольтную линию электропередачи 110 кВ «Новая-Западная-2». На реализацию данных мероприятий планируется направить почти 3 млрд рублей.