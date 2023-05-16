Продолжение реализации прорывных проектов, повышение доступности мер поддержки бизнеса, развитие транспортно-логистической инфраструктуры, укрепление отрасли ЖКХ, совершенствование системы подготовки кадров – эти и другие вопросы вошли в перечень поручений Михаила Мишустина по итогам совещания с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

Так, Михаил Мишустин распорядился организовать работу по увеличению доступности заёмного финансирования для реализации крупных проектов на территории СКФО. Во время совещания он отметил, что, обеспечивая регионам государственную поддержку, Правительство также предусмотрело меры, которыми они могут пользоваться, чтобы самостоятельно привлекать инвесторов. В числе таких механизмов, например, инфраструктурные бюджетные кредиты, инвестиционные займы по ставке 3% годовых, долгосрочные льготные кредиты на развитие производства приоритетной продукции. Теперь действующие инструменты предстоит донастроить, в том числе через изменение требований к кредитуемым проектам и корректировку механизмов предоставления гарантий. Решением этого вопроса займётся Минэкономразвития вместе с институтами развития и банками. Доклад о результатах должен направляться в Правительство ежегодно в срок до 15 мая.

Отдельный блок поручений касается отрасли АПК. Минсельхозу, Минэкономразвития и Минфину предстоит с 2024 года предусмотреть возможность корректировки мер поддержки мясного овцеводства, которые предоставляются в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства. Речь в том числе идёт о компенсации прямых затрат на создание и модернизацию откормочных площадок и овцеводческих комплексов мясного направления мощностью не менее 3 тыс. ското-мест, увеличении субсидии на поддержку овцеводства и козоводства за счёт применения при расчёте повышающего коэффициента. Эта задача должна быть выполнена к 15 октября 2023 года.

Также к середине августа Минэкономразвития и Минфину поручено проработать и представить предложения по обелению отраслей экономики СКФО, где зафиксирована высокая доля теневого сектора.

В части развития транспортно-логистической инфраструктуры на Северном Кавказе Председатель Правительства дал поручение Минтрансу и Минфину к 1 июня представить предложения по опережающему началу строительства в 2024 году автодорожных обходов городов Дербента, Хасавюрта и Махачкалы, рассмотрев возможность завершения работ до 2027 года. Совместно с руководством Северной Осетии они также должны проработать вопрос опережающего и дополнительного финансирования мероприятий по развитию улично-дорожной сети Беслана и строительству автодороги к туристско-рекреационному комплексу «Мамисон», с тем чтобы работы были закончены в 2024 году.

Росавтодору поставлена задача продолжить реализацию мероприятий по капитальному ремонту автодороги Р-217 «Кавказ» на участках подъезда к туристско-рекреационному комплексу «Ведучи» в Чечне. А Минтранс, Минэкономразвития и Минстрой в рамках исполнения поручения Президента должны до 1 августа 2023 года провести технико-экономическую оценку проекта строительства автодороги между курортами «Архыз» в Карачаево-Черкесии и «Красная Поляна» в Краснодарском крае.

На базе комплекса «Архыз», кстати, планируется реализовать пилотный проект по разработке единых стандартов оказания медицинской помощи туристам, которые приезжают на Северный Кавказ. Для этого по поручению Михаила Мишустина до 1 июня должна быть создана специальная межведомственная рабочая группа. В неё войдут в том числе представители Минздрава, Минэкономразвития, МЧС, руководства Карачаево-Черкесской Республики, а также управляющей компании «Архыз».

Есть в перечне поручения, касающиеся подготовки кадров, необходимых регионам Северного Кавказа. Минпросвещения, Минфину и Минэкономразвития предстоит проанализировать объёмы финансовой поддержки, предоставляемой регионам Северного Кавказа в рамках Комплексной программы развития среднего профессионального образования в СКФО до 2030 года, а также внести в программу изменения в части утверждения отраслей экономики, по которым требуется увеличение выпуска профессиональных кадров.

Ещё один блок поручений Председателя Правительства посвящён вопросам ЖКХ. В трёх пилотных регионах Северного Кавказа – Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии – реализуются меры по стабилизации экономического состояния коммунальной отрасли. В их числе – создание в каждом субъекте единого оператора с консолидацией на его базе регионального имущественного комплекса ЖКХ, а также установление экономически обоснованных тарифов. Как правило, они отличаются от действовавших ранее, поэтому на время переходного периода федеральный центр помогает территориям компенсировать потребителям разницу в тарифах. На эти цели по поручению Михаила Мишустина из резервного фонда Правительства будет выделено более 930 млн рублей.

Указанные меры поддержки с учётом поэтапного доведения тарифов до экономически обоснованного уровня Правительство планирует продлить до 2027 года – на этот счёт также есть поручение Михаила Мишустина. Дополнительное финансирование для компенсации принимаемых тарифных решений будет предусмотрено в федеральном бюджете.

Совещание Михаила Мишустина с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа состоялось 3 мая в Минеральных Водах. В рамках рабочей поездки в СКФО Председатель Правительства провёл ряд двусторонних встреч с главами регионов Северного Кавказа, а также принял участие в работе Кавказской инвестиционной выставки. Теперь она будет проводиться ежегодно в формате инвестиционного форума на площадке МВЦ «МинводыЭкспо». Обеспечить исполнение этого решения Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития совместно с фондом «Росконгресс».