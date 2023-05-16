Специалисты «Россети Ленэнерго» за четыре месяца 2023 года провели ремонт 729 трансформаторных подстанций (ТП), 1 028 км воздушных линий электропередачи и более 20 км кабельных линий, а также расчистили 767 гектаров просек.

На территории Санкт-Петербурга энергетики провели ремонт 284 ТП, 132 км воздушных линий электропередачи, 19 км кабельных линий, расчистили 5,8 га просек.

В Ленинградской области отремонтировано 445 ТП, 895 км воздушных линий электропередачи и 1,2 км кабельных линий, расчищено 761 га просек.

Также на энергообъектах компании заменен 11 571 изолятор, произведен ремонт 283 выключателей.

Напомним, всего в 2023 году энергокомпания планирует потратить 4 млрд рублей на ремонт и техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства в Петербурге и Ленинградской области.

Мероприятия ремонтной программы направлены на обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей, сокращение количества технологических нарушений и времени их устранения и выполняются в соответствии с графиком.