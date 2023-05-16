"Россети" в 2022 году увеличили нетарифную выручку на 31%

Всего в прошлом году Группа получила 35,3 млрд рублей от нетарифных видов деятельности. Этот показатель полностью соответствует целевым ориентирам компании.

Основные источники нетарифной выручки в прошлом году:

услуги по размещению оборудования на сетевых объектах (например, для развития цифровой связи в удаленных районах);

техобслуживание и ремонт сетей потребителей (например, сетей наружного освещения);

строительно-монтажные работы, включая техприсоединение;

энергоаудит и реализация мероприятий по повышению энергоэффективности.

Группа «Россети» также активно развивает новые сервисы. У потребителей есть возможность с помощью специалистов компании организовать систему резервного электроснабжения, провести диагностику собственных электроустановок, провести монтаж зарядных станций для электромобилей и солнечных электростанций малой мощности «под ключ», установить оборудование для «умного дома» и т.п. Услуги доступны на Портале электросетевых услуг - портал-тп.рф.

Расширение источников нетарифной выручки позволяют повысить эффективность работы компании и способствует более активному внедрению инновационных технологий в сетевом комплексе.