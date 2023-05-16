 

"Россети" в 2022 году увеличили нетарифную выручку на 31%

16 мая 2023, 14:30 323 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети"
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Всего в прошлом году Группа получила 35,3 млрд рублей от нетарифных видов деятельности. Этот показатель полностью соответствует целевым ориентирам компании.

Основные источники нетарифной выручки в прошлом году:

  • услуги по размещению оборудования на сетевых объектах (например, для развития цифровой связи в удаленных районах);
  • техобслуживание и ремонт сетей потребителей (например, сетей наружного освещения);
  • строительно-монтажные работы, включая техприсоединение;
  • энергоаудит и реализация мероприятий по повышению энергоэффективности.

Группа «Россети» также активно развивает новые сервисы. У потребителей есть возможность с помощью специалистов компании организовать систему резервного электроснабжения, провести диагностику собственных электроустановок, провести монтаж зарядных станций для электромобилей и солнечных электростанций малой мощности «под ключ», установить оборудование для «умного дома» и т.п. Услуги доступны на Портале электросетевых услуг - портал-тп.рф.

Расширение источников нетарифной выручки позволяют повысить эффективность работы компании и способствует более активному внедрению инновационных технологий в сетевом комплексе.

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Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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