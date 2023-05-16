"Россети" в 2022 году увеличили нетарифную выручку на 31%

Деловая сессия RusCable.Ru
Всего в прошлом году Группа получила 35,3 млрд рублей от нетарифных видов деятельности. Этот показатель полностью соответствует целевым ориентирам компании.
Основные источники нетарифной выручки в прошлом году:
Группа «Россети» также активно развивает новые сервисы. У потребителей есть возможность с помощью специалистов компании организовать систему резервного электроснабжения, провести диагностику собственных электроустановок, провести монтаж зарядных станций для электромобилей и солнечных электростанций малой мощности «под ключ», установить оборудование для «умного дома» и т.п. Услуги доступны на Портале электросетевых услуг - портал-тп.рф.
Расширение источников нетарифной выручки позволяют повысить эффективность работы компании и способствует более активному внедрению инновационных технологий в сетевом комплексе.
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