О ключевых направлениях работы в сфере тарифного регулирования в электроэнергетике рассказал Павел Сниккарс на итоговом заседании Коллегии ФАС России.

«2022 год, бесспорно, был сложным, но все принятые антисанкционные меры, по крайней мере, стабилизировали ситуацию для электроэнергетиков. Совместно с коллегами из ФАС мы достаточно быстро сформировали защитные механизмы», – подчеркнул замглавы Минэнерго.

Среди ключевых направлений, на которые необходимо обратить дополнительное внимание, он выделил развитие новых субъектов РФ.

«Минэнерго и ФАС разработали и внесли в Правительство проект постановления об особенностях применения законодательства в сфере электроэнергетики в новых регионах. Он призван поспособствовать принятию оптимальных тарифных решений, созданию эффективных договорных отношений и нормативной базы», – сообщил Павел Сниккарс.

Ещё один важный вопрос – регулирование в сфере электросетевого хозяйства. Факты возможного злоупотребления правом при подключении к электросетям необходимо рассматривать максимально детально. Применение льгот должно быть исключительно адресным, добавил замминистра.

Он напомнил о ситуации со стихийным ростом майнинга криптовалют в отдельных регионах. Так, в Иркутской области промышленные майнеры соблюдают все требования законодательства, но выбрали большой объём мощности в регионе – за год потребление выросло на 1 ГВт. При этом власти региона несут обязательства по реализации национальных целей, в рамках которых планируется подключение к сетям большого количества многоквартирных домов, что также требует значительных объёмов энергомощности.

«Электроэнергия, поставляемая по тарифам для населения, предназначена для коммунальных, бытовых нужд, а не для производственных. Вопрос с майнерами требует дополнительной проработки для выбора сбалансированных решений. Мы всегда последовательно выступали за нормативно-правовое регулирование этой деятельности. Ждём поддержки в этом вопросе и от центрального аппарата ФАС», – пояснил Павел Сниккарс.

Говоря об обсуждаемом Едином тарифном законе, замминистра отметил целесообразность учёта в тарифном регулировании затрат на консолидацию объектов территориальных сетевых организаций. Кроме того, правильно учитывать все заключенные соглашения о социальном партнёрстве, а не давать приоритет отраслевым, а также коллективные договоры, заключил он.