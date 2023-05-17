16 мая Российский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ) совместно с компанией Галактика провели в Подольске деловую поездку-круглый стол «Спотовый рынок проката цветных металлов и складская логистика», участие в которой приняли свыше 50 руководителей и специалистов компаний - производителей и поставщиков проката цветных металлов: Каменск-Уральский металлургический завод, Алюминий Металлург Рус, Мценский завод ОЦМ, Кольчугинский завод специальных сплавов, НТЦМ, Металлсервис, Галактика, Алрос, Алкам Плюс, Альфа-Металл, Лист, ПЦ Гефест, Невский Алюминий, ПромЦветМет, Ростехком, Уральская Алюминиевая компания, СМЦ Союз и др.

Участники делового мероприятия ознакомились с организацией приемки, хранения и отгрузки проката цветных металлов на металлобазе компании Галактика, после чего в конференц-зале состоялся круглый стол, на котором обсудили: рынок алюминиевого проката (предложение, спрос, цены, дистрибуцию); состояние производства и потребления медного, латунного и бронзового проката; ситуацию в металлоторговле и взаимодействие производителей с трейдерами (квоты, сроки поставок).

В рамках круглого стола выступили: А. Романов (РСПМ), С. Буниц (Галактика), Г. Истомин (КУМЗ), Р. Канеев (АМР), Д. Голиков (Алкам Плюс), А. Суворов (МЗОЦМ), Е. Бугрышев (Кольчугинский завод специальных сплавов), Д. Вира (НТЦМ), Н. Демин (МастерЛитСаранск), В. Сунагатуллин (Е-Металл).

Производители продукции из цветных металлов отметили следующие тренды: значительное увеличение количество заказов по ГОЗ, снижение экспорта и рост объемов отгружаемой продукции на внутренний рынок, дефицит по некоторым номенклатурным группам.

Подробный обзор по круглому столу будет опубликован в июньском номере журнала «Металлоснабжение и сбыт».

Фоторепортаж с мероприятия появится на сайте РСПМ (www.rspm.ru) в ближайшее время.