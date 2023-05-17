Строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) до арктического села Жиганск в Якутии начнется в этом году в рамках первого этапа проекта "Синергия Арктики". Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального правительства.

В Якутии до конца 2025 года к высокоскоростному интернету подключат 86 арктических и труднодоступных населенных пунктов, планируется построить свыше 7 тыс. км ВОЛС. В 2022 году регионом с Минцифры РФ было подписано соглашение о совместной реализации проекта "Синергия Арктики".

"В 2023 году ВОЛС проведут до арктического села Жиганск. Волоконно-оптическую линию связи должны построить из села Кирово Вилюйского района до села Жиганск в рамках первого этапа проекта "Синергия Арктики". Такую задачу перед правительством поставил глава республики Айсен Николаев на совещании 17 мая по вопросам реализации проекта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ВОЛС проведут также в села Бестях и Баханай, высокоскоростным интернетом будут обеспечены все жители арктического района и все социально значимые объекты. Всего в районе проживают свыше 4,1 тыс. человек.

"В июле этого года должно начаться строительство линии связи до Жиганска. Уже в этом году туда придет ВОЛС и будет запущен 4G. Безусловно, это даст колоссальный толчок экономическому росту района и позволит в 100 раз снизить стоимость подключения к интернету для населения", - написал Николаев в своем Telegram-канале.

Глава региона поручил правительству предусмотреть финансирование для создания сети ВОЛС по направлению Кирово - Жиганск при очередной корректировке государственного бюджета республики.

По словам министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолия Семенова, в следующем году начнется большая стройка магистрали по направлению Хандыга - Тополиное - Батагай - Верхоянск - Батагай-Алыта, далее из Тикси до Усть-Куйги и по направлениям Депутатский - Белая Гора - Чокурдах, Зырянка - Хонуу - Среднеколымск - Черский. В проект входят еще отдаленные населенные пункты Кобяйского района, часть Олекминского района, которые не были охвачены ВОЛС. Благодаря реализации этого проекта республика станет полностью оцифрованной. С 2012 года в Якутии построено свыше 13 тыс. км ВОЛС.