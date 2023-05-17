 

Во Владикавказе объявлен конкурс на ремонт улицы и проспекта за 102,9 млн

17 мая 2023, 14:30 261 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

Во Владикавказе к декабрю 2023 года отремонтируют дорожное покрытие по улице Генерала Хетагурова и проспекту Коста, сообщает RosTender.info.

Казенное учреждение «Дорожный фонд» определит подрядчика по итогам открытого конкурса. Прием заявок на участие открыт до 1 июня. С победителем заключат муниципальный контракт на 102,9 млн рублей из бюджета города.

Согласно документации, работы по улице Генерала Хетагурова пройдут на участке от улицы Барбашова до улицы Малиева. Ремонт проспекта Коста охватят участок от улицы Нальчинской до улицы Генерала Плиева. Необходимо устроить земляное полотно и дорожную одежду.

 

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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