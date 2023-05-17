АО "ЛОЭСК" обеспечило электроэнергией ледовую арену в Волхове

Сейчас арена находится на завершающей стадии строительства.

Энергетики АО «ЛОЭСК» подключили к своим сетям новую ледовую арену в г. Волхов. Общая мощность энергопринимающих устройств составила 400 кВт. Для присоединения этого объекта были построены и введены в эксплуатацию двухтрансформаторная подстанция и четыре кабельные линии 0,4 кВ общей длиной 400 метров.

Спортивный комплекс площадью 6,5 тысяч кв. метров включает в себя вспомогательные помещения и ледовое поле размером 30 х 60 м. Внутри арены – тренировочные залы, фитнес-центр и кафе. Для спортсменов в крытом катке оборудовали хоккейное поле, раздевалки с душевыми, а также мастерская для заточки коньков и подгонки клюшек. Есть и отдельные тренерские. Жители и гости города смогут приходить сюда и кататься на коньках.

Строительство спортивного комплекса с катком ведется в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области».