Генеральный директор «Сахаэнерго» (ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро»), народный депутат Гаврил Алексеев с рабочим визитом посетил поселок Белая Гора Абыйского улуса.

Глава энергокомпании на встрече с персоналом Белогорского района электрических сетей обсудил итоги прохождения осенне-зимнего периода, а также план ремонтных работ. Энергетики доставили необходимый объем топлива по автозимнику, который составляет 1055 тонн. В навигацию предстоит завезти 3200 тонн топлива для нужд семи энергообъектов улуса.

В этом отдаленном северном энергоучастке запланирован большой объем ремонтов. Энергетики планируют провести капитальный ремонт 8 дизельных генераторов, заменить опоры и голый провод на СИП (самонесущий изолированный провод). В строительный сезон персонал «Сахаэнерго» выполнит работы технологического присоединения 2 котельных, построенных в поселке Белая Гора и селе Оттох-Атах, а также нового многоквартирного дома в районном центре улуса.

В рамках работы в Абыйском улусе Гаврил Алексеев встретился с главой муниципалитета Владимиром Новиковым. Руководители обсудили положение дел в энергоснабжении и перспективные вопросы. В качестве действующего депутата Гаврил Алексеев пообщался и с населением. Жители улуса озвучили проблемы с интернетом, а также высказали просьбу о продлении отопительного сезона.