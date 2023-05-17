Министерство промышленности и торговли Российской Федерации включило коммутаторы производства ООО «Т-КОМ» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Наличие у коммутаторов Т-КОМ статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения позволит заказчикам снизить технологическую зависимость от иностранных производителей, повысить степень доверия сетей связи, а для компаний с государственным участием - выполнить задачу импортозамещения.

Речь идет о коммутаторах ТГК‑125‑24/4д‑2П/Т и ТГК‑125-24/4д-М/Т. Коммутаторы этой серии поддерживают полный набор функций второго уровня, включая протоколы многоадресной рассылки, зеркалирования трафика, протоколы защиты от петель и протоколы агрегирования каналов. Также присутствует поддержка Auto Surveillance VLAN (ASV) и Auto Voice VLAN, что делает их оптимальным решением для развертывания систем видеонаблюдения и IP-телефонии. Помимо этого, коммутаторы содержат широкие возможности для обеспечения безопасности сети, такие как списки управления доступом, сегментация трафика, ограничение максимального количества изучаемых MAC-адресов на портах, защита от DoS-атак и др.

«Благодаря наличию собственного центра разработки Т-КОМ непрерывно совершенствует свои продукты и услуги. Разработка новых продуктов позволяет компании составить конкуренцию ведущим производителям телекоммуникационного оборудования. Включение оборудования Т-КОМ в единый реестр российской радиоэлектронной продукции является важным шагом, который мы сделали для обеспечения технологического суверенитета и информационной безопасности государства», - отметил генеральный директор ООО «Т-КОМ» Сергей Дорофеев.

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы телекоммуникационной инфраструктуры своих клиентов Т-КОМ выстроил систему многоуровневой непрерывной поддержки по всей стране. Гарантийная поддержка ООО «Т-КОМ» включает в себя информационную и техническую поддержку, гарантийный ремонт или замену оборудования, а также скачивание стандартных обновлений ПО. Услуга расширенной технической поддержки доступна более чем в 120 городах России.

Коммутаторы производства ООО «Т-КОМ» включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции в соответствии с приказом Минпромторга России №1693 от 11.05.2023 года.

ООО «Т-КОМ» – российский производитель сетевого и телекоммуникационного оборудования (входит в состав Топливной компании ТВЭЛ), предлагающий своим заказчикам широкую линейку управляемых коммутаторов с программным обеспечением, разработанным в России и включенным в реестр отечественного ПО (единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных) и ТОРП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции). Ключевыми потребителями продукции компании являются промышленные предприятия и ТЭК, атомная отрасль, научные и образовательные учреждения, здравоохранение, операторы связи и другие. К настоящему моменту ООО «Т-КОМ» освоило производство более 70 моделей управляемых коммутаторов для построения или модернизации любого сегмента телекоммуникационных сетей потенциальных заказчиков.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. http://www.tvel.ru