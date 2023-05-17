Приказом руководства компании «Россети Кубань» исполняющим обязанности директора филиала Армавирские электрические сети назначен Рустам Магдеев.

Рустам Хайдарович Магдеев окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»​ с присвоением квалификации «инженер-электрик».​ Рустам Хайдарович – потомственный​ энергетик,​ работает в​ отрасли​ свыше 25 лет. За годы работы​ прошел профессиональный путь от специалиста до руководителя предприятия. ​ Ранее, с 2009 по 2019 гг., он возглавлял Армавирский филиал компании. В 2019-2023 гг. являлся директором Адыгейского филиала «Россети Кубань».

В числе приоритетных задач, которые поставлены руководством «Россети Кубань» перед Рустамом Магдеевым – повышение надежности сетевой инфраструктуры, ​ своевременная подготовка энергокомплекса к осенне-зимнему периоду 2023/2024 гг. и реализация инвестиционных проектов. Среди других важных направлений – снижение потерь электроэнергии, консолидация электросетевых объектов, развитие интеллектуальной системы учета, ​увеличение нетарифной выручки и​ дальнейшее совершенствование клиентского​ сервиса.

В зону обслуживания Армавирских электрических сетей входят пригород Армавира, Гулькевичский, Кавказский, Новокубанский, Отрадненский и Успенский районы Краснодарского края. Филиал обеспечивает электроэнергией территорию общей площадью более 8000 кв. км с численностью населения свыше 600 тыс. человек. На балансе предприятия – 9,9 тыс. км воздушных линий электропередачи, 73 подстанции напряжением 35-110 кВ, более 2,6 тыс. трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Численность персонала – свыше 650 человек.