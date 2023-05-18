31 мая в Санкт-Петербурге пройдёт 14-я специализированная конференция «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА – Санкт-Петербург 2023».

Место проведения: Санкт-Петербург, Отель Moskovskiye Vorota, Московский пр. 97А. Организатор: ЭКСПОТРОНИКА. Сайт: http://www.pta-expo.ru/spb/.

Вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте: https://www.pta-expo.ru/spb/tickets/

Организаторы подготовили насыщенную программу, посвящённую актуальным вопросам цифровой трансформации производственных предприятий в новых реалиях, импортозамещения, поиска альтернативных поставщиков из дружественных стран. В выставочной зоне развернётся экспозиция интеллектуальных систем и компонентов.

Свои доклады и презентации представят ведущие компании в области промышленной автоматизации. В их числе: AdvantiХ, CONTEG, ГК Digital Design, Innodisk, EKF, Spectro-Data, Titan Power Solution, АО «Гринатом», НПП «Цифровые решения», ОСАТЕК, ПРОСОФТ, Рэйдикс, ЦПТ «БАЗИС», ОВЕН, ЭМИКОН, ЭНЕРГО-СНАБ СПБ и другие.

Откроет мероприятие доклад компании Titan Power Solution. Компания представит своё решение для промышленной автоматики – источник бесперебойного питания с возможностью масштабирования по ёмкости суперконденсаторных накопителей – универсальное и оптимальное решение, которое обеспечивает: мгновенное реагирование на изменение параметров питающей сети; качественное электроснабжение; компенсацию провалов напряжения до нескольких минут; корректное завершение работы различных устройств в штатном режиме; повышение КПД, сокращение потерь электроэнергии и др.

Российский производитель промышленных компьютеров AdvantiX представит фокусные решения для реализации концепции интернета вещей, построения систем машинного обучения, искусственного интеллекта (ИИ), граничных вычислений, а также для применения на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Особое внимание будет уделено рабочим станциям, безвентиляторным и панельным ПК, а также серверам. Представитель компании расскажет об опыте использования техники AdvantiX на железнодорожном транспорте, в атомной энергетике, нефтедобыче.

В докладе Компании «ЭМИКОН» будут представлены две основные серии контроллеров АО «ЭМИКОН»: DCS-2000 и МКСО, а также примеры построения ПТК на их базе. Контроллеры DCS-2000 предназначены для построения распределённых и централизованных систем автоматизации. Серия DCS-2000 выпускается в трёх конструктивных исполнениях (М1, М2, М3) и отличается повышенной производительностью и надёжностью. Многофункциональные контроллеры связи с объектом (МКСО) предназначены для работы в качестве устройств связи с объектом в распределённых или локальных системах автоматизации, включая объекты с наличием взрывоопасных зон. Применение контроллеров МКСО позволяет существенно упростить, ускорить и удешевить разработку и изготовление СА.

Также в рамках мероприятия будут представлены решения компании CONTEG для установки в промышленной среде, а также для наружной установки, включая шкафы, монтажные аксессуары, системы обеспечения климатических условий внутри шкафа, приведены примеры реализованных проектов.

В 2023 году на рынке АСУ ТП продолжается переход от устаревших стандартов VME и CompactPCI к современным решениям, построенным на базе шины CompactPCI Serial и технологии Ethernet. Представитель компании ОСАТЕК расскажет, в чём преимущества современных решений для систем промышленной автоматизации и как осуществить переход от устаревших стандартов к новым. Особое внимание будет уделено флагманским изделиям ОСАТЕК на базе шины CompactPCI Serial и технологии Ethernet, а также интересным и актуальным новинкам компании.

О внедрении системы MES-уровня на предприятии пищевого производства расскажет эксперт «ЦПТ Базис». В докладе будут представлены архитектура и функционал ряда модулей информационной системы MES-уровня, реализованной на крупном предприятии пищевого производства. Доклад может послужить источником передовых идей по реализации автоматизированных систем на предприятиях слушателей, в том числе, в условиях импортозамещения.

Доклад компании ОВЕН будет посвящён программируемым логическим контроллерам, модулям ввода-вывода, сенсорным панельным контроллерам и панелям оператора. Вниманию слушателей будут представлены контроллеры ОВЕН ПЛК200/210 – современная линейка моноблочных промышленных контроллеров для малых, средних и распределённых систем автоматизации со встроенными DI/DO/AI/AO, модули ввода-вывода ОВЕН Мх210 с Ethernet для ввода и вывода дискретных и аналоговых сигналов, панели оператора СП3хх, предназначенные для наглядного отображения значений параметров и оперативного управления, а также ведения архива событий или значений.

АО «Гринатом» – ИТ-интегратор Госкорпорации «Росатом» – представит доклад на тему: «Импортонезависимая шина как ядро ИТ-инфраструктуры современного промышленного предприятия».

В рамках доклада НПП «Цифровые решения» будет проведён обзор продуктовой линейки компании. Особое внимание будет уделено доверенным накопителям USB 3.0 и SSD SATA 6 Гбит/c корпоративного и индустриального класса на базе российских контроллеров NAND флеш-памяти, а также телекоммуникационному оборудованию для обеспечения информационной безопасности объектов КИИ и серийным микросхемам для тяжёлых условий эксплуатации. Представители компании выступят с докладом, а также проконсультируют по работе оборудования и микросхем на стенде.

В докладе компании ЭлеСи будет представлен отечественный кроссплатформенный программный комплекс для создания АСУ ТП – IntegritySCADA. Каждая компонента из состава программного комплекса IntegritySCADA может работать как самостоятельная обособленная единица, выполняющая свою отведённую роль не только в рамках программного комплекса, а также в комбинации с программным обеспечением сторонних вендеров. Компоненты имеют полную нативную поддержку Linux, в том числе средства визуализации и конфигурирования. Будут рассмотрены варианты развёртывания, поддерживаемые платформы, функциональные возможности, возможности масштабирования, резервирования, затронуты аспекты применимости для различных систем. Также в рамках конференции будет представлен доклад по всему ряду контроллерного оборудования производства компании ЭлеСи, приведены примеры реализаций и структуры систем.

В рамках мероприятия ПРОСОФТ представит средства промышленной автоматизации и компоненты для построения встраиваемых систем как от ведущих отечественных компаний, так и от зарубежных вендоров, продолжающих поставки своей продукции на наш рынок в текущих условиях.

Отдельное выступление будет посвящено программе поставок ПРОСОФТ в сфере защищённых мобильных устройств. Ведущий специалист данного направления рассмотрит основные серии изделий, примеры применения в различных отраслях промышленности, в том числе на пищевых производствах, в машино- и судостроении. Подробно будет разобран вопрос, в каких случаях и почему целесообразно использование защищённых ноутбуков, планшетов и КПК.

В рамках доклада по источникам питания будут презентованы как уже хорошо известные специалистам, так и новые серии промышленных AC/DC преобразователей в кожухе для панельного монтажа, для монтажа на DIN-рейку, а также ИБП постоянного тока на 24 В со вспомогательными модулями с возможностью крепления на DIN-рейку от Delta Electronics. Кроме того, будут рассмотрены актуальные и доступные к поставкам программируемые источники питания и электронные нагрузки EA Elektro-Automatik, в том числе двунаправленные или с возможностью рекуперации энергии.

Особое место в программе мероприятия займёт доклад ПРОСОФТ, посвящённый несомненным бестселлерам: ПЛК серии Regul RX00. В рамках выступления будут рассмотрены характеристики и возможности моделей данной линейки, различные варианты резервирования и их совместного использования в единой системе АСУ ТП, а также затронуты сертификационные аспекты.

Компания Innodisk представит свои возможности по разработке и производству надёжных твердотельных накопителей данных и сопутствующей периферии. Особое внимание будет уделено уникальным решениям, позволяющим интегрировать изделия вендора в облачные сервисы, а также продукции от дочерних фирм корпорации. В демонстрационной зоне участники мероприятия смогут ознакомиться с изделиями серий Innorobust для ответственных применений, InnoAGE и InnoOSR для систем ИИ и промышленного интернета вещей, сертифицированными устройствами для транспорта и видеонаблюдения.

В рамках конференции также будет представлена российская диспетчерская мебель Спектро Дата РУ.

Будут представлены доклады и презентации и других ведущих компаний в области промышленной автоматизации. Подробнее

В ходе мероприятия будет работать выставочная зона, где все желающие смогут изучить образцы представленной продукции, а также обсудить детали ее применения с участниками и экспертами.

Полная программа конференции

Организаторы приглашают руководителей, ведущих инженеров и специалистов машиностроительных, химических и нефтехимических, энергетических, транспортных, строительных и других компаний посетить конференцию «ПТА – Санкт-Петербург 2023», которая состоится 31 мая 2023 года в Отеле «Moskovskiye Vorota» по адресу Московский пр. 97А.

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