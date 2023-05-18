АО «Мособлэнерго» проводит работы по усилению действующей схемы электроснабжения потребителей деревни Поповка Раменского городского округа. На воздушной линии ВЛ-10 кВ было заменено более 500 м провода на СИП (самонесущий изолированный провод).

От данной линии запитаны 3 подстанции, которые обеспечивают электроэнергией участки на ул. Александра Парусникова, Сергия Радонежского, Сергея Белокурова и Серебряной. В данном частном секторе ведется активная застройка. Поэтому усиление схемы электроснабжения - это необходимая мера.

Мероприятия проводятся по программе капитального ремонта АО «Мособлэнерго». Всего на территории Подмосковья в 2023 году планируется отремонтировать 316 км воздушных и кабельных линий электропередачи.