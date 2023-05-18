 

АО "Транснефть – Дружба" выполнило плановые работы на производственных объектах в четырёх регионах

18 мая 2023, 15:44 321 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО "Транснефть -Дружба"
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АО «Транснефть – Дружба» выполнило плановые работы на производственных объектах, расположенных в Самарской, Пензенской, Тамбовской, Липецкой, Орловской и Брянской областях.

Мероприятия проводились в рамках программы реконструкции и капитального ремонта. Цель - обеспечение эксплуатационной надёжности инфраструктуры.

На срок от 60 до 84 часов была планово остановлена работа магистрального нефтепровода (МН) Куйбышев - Унеча 2 и магистральных нефтепродуктопроводов (МНПП) Воскресенка - Прибой, Воронеж - Лиски.

После проведения гидравлических испытаний и полного комплекса внутритрубной диагностики было выполнено подключение реконструированных подводных переходов магистрального нефтепровода (ППМН) Куйбышев – Унеча-2 через р. Кадада и оз. Трошин Пчельник общей протяжённостью 2,14 км. Использованы стальные трубы с дополнительной защитой изоляционного покрытия для обеспечения максимальной надёжности. Подключённый участок заменил прежний, выработавший нормативный срок эксплуатации. Работы на водоёмах велись с соблюдением всех нормативов обеспечения экологической безопасности.

Кроме того, специалисты выполнили большой объём работ по ремонту и замене запорной арматуры. На линейных производственно-диспетчерских станциях (ЛПДС) «Воскресенка» и «Никольское-1» произведён ремонт в общей сложности одиннадцати задвижек. На ЛПДС «Никольское-1» и наливном пункте (НП) «Брянск» установлены три новые современные клиновые задвижки отечественного производства.

После проведённых ремонтных работ производственная инфраструктура функционирует в штатном режиме, транспортировка нефти и нефтепродуктов осуществляется в полном объёме согласно графику. Повышение надёжности и безопасности оборудования - один из приоритетов головной компании предприятия - ПАО «Транснефть», которая в этом году отмечает своё 30-летие.

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Метки: ТРАНСНЕФТЬ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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