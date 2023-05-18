Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входит в Группу РусГидро) приступили к работе по реконструкции питающих воздушных линий 110 кВ для увеличения пропускной способности и снятия ограничений ОАО «РЖД» в Приморье. Мероприятия проводятся в рамках программы Модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморья (МиРЭК).

В результате проведенных работ снизится влияние энергообъектов железной дороги на электросетевой комплекс ДРСК и появится возможность увеличения количества проходящих поездов. Мероприятия окажут положительный эффект как на качество и надёжность электроснабжения потребителей, так и на работу энергообъектов железной дороги.

Общая протяженность построенных линий составит 46 км, реконструированных ЛЭП - 56,8 км. На реализацию проекта ДРСК направит капитальные вложения на сумму более 2 млрд. руб. В настоящий момент энергетики проводят реконструкцию существующих ВЛ 110 кВ с заменой опор и провода, также запланировано строительство двух новых ВЛ 110 кВ протяжённостью 30 км и 16 км.