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Дивизион «ТаграС-РС» Холдинга «ТАГРАС» в результате опытно-промышленных работ (ОПР) определил наиболее эффективную технологию обработки карбонатных отложений кислотными составами. В ОПР приняли участие специалисты заказчика, подрядчика и специализированные компании.
Дивизион провел работы на более чем 50 горизонтальных (с открытым стволом) и вертикальных (с вырезкой части колонны) скважинах. Технология готова к внедрению на объектах заказчика.
Работы по кислотоструйной обработке включают в себя кислотоструйную резку (КСР) и кислотоструйную перфорацию (КСП). При проведении опытно-промышленных работ специалисты подбирали оптимальные значения следующих параметров:
Как показала практика, наиболее эффективным является проведение КСР по всему открытому стволу скважины с КСП в наиболее нефтенасыщенных участках с противодавлением в затрубном пространстве, не превышающем максимально допустимое давление на пласты, на ГНКТ диаметром 44,45 мм и с насадкой, обеспечивающей расстояние до стенок скважины не более 35 мм.
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