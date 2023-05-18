Дивизион «ТаграС-РС» Холдинга «ТАГРАС» в результате опытно-промышленных работ (ОПР) определил наиболее эффективную технологию обработки карбонатных отложений кислотными составами. В ОПР приняли участие специалисты заказчика, подрядчика и специализированные компании.

Дивизион провел работы на более чем 50 горизонтальных (с открытым стволом) и вертикальных (с вырезкой части колонны) скважинах. Технология готова к внедрению на объектах заказчика.

Работы по кислотоструйной обработке включают в себя кислотоструйную резку (КСР) и кислотоструйную перфорацию (КСП). При проведении опытно-промышленных работ специалисты подбирали оптимальные значения следующих параметров:

расстояние от сопел насадки до стенки скважины,

удельный расход кислотного состава на 1 метр пласта,

количество и проходной диаметр сопел гидромониторной насадки,

зависимость создания противодавления в затрубном пространстве блоком дросселирования,

скорость выходящего потока из сопел насадки для гидромониторного эффекта с учетом твердости породы на месторождении,

подбор оптимальной компоновки для прохождения через разбуренную колонную оснастку,

обработка наиболее нефтесодержащих участков и наоборот,

время проведения КСП на одной точке,

скорость перемещения насадки между точками для КСР-каналов,

способ освоения скважины после КСО,

обработка «носочной» или «пяточной» части открытого ствола с привлечением специализированной компании, занимающейся созданием и реализацией сервисов для разработки углеводородных активов (концептуальное проектирование, гидродинамическое моделирование, интенсификация притока).

Как показала практика, наиболее эффективным является проведение КСР по всему открытому стволу скважины с КСП в наиболее нефтенасыщенных участках с противодавлением в затрубном пространстве, не превышающем максимально допустимое давление на пласты, на ГНКТ диаметром 44,45 мм и с насадкой, обеспечивающей расстояние до стенок скважины не более 35 мм.