 

Дивизион Холдинга "ТАГРАС" освоил технологию кислотоструйной обработки

18 мая 2023, 10:12 53 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ТАГРАС
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Дивизион «ТаграС-РС» Холдинга «ТАГРАС» в результате опытно-промышленных работ (ОПР) определил наиболее эффективную технологию обработки карбонатных отложений кислотными составами. В ОПР приняли участие специалисты заказчика, подрядчика и специализированные компании.

Дивизион провел работы на более чем 50 горизонтальных (с открытым стволом) и вертикальных (с вырезкой части колонны) скважинах. Технология готова к внедрению на объектах заказчика.

Работы по кислотоструйной обработке включают в себя кислотоструйную резку (КСР) и кислотоструйную перфорацию (КСП). При проведении опытно-промышленных работ специалисты подбирали оптимальные значения следующих параметров:

  • расстояние от сопел насадки до стенки скважины,
  • удельный расход кислотного состава на 1 метр пласта,
  • количество и проходной диаметр сопел гидромониторной насадки,
  • зависимость создания противодавления в затрубном пространстве блоком дросселирования,
  • скорость выходящего потока из сопел насадки для гидромониторного эффекта с учетом твердости породы на месторождении,
  • подбор оптимальной компоновки для прохождения через разбуренную колонную оснастку,
  • обработка наиболее нефтесодержащих участков и наоборот,
  • время проведения КСП на одной точке,
  • скорость перемещения насадки между точками для КСР-каналов,
  • способ освоения скважины после КСО,
  • обработка «носочной» или «пяточной» части открытого ствола с привлечением специализированной компании, занимающейся созданием и реализацией сервисов для разработки углеводородных активов (концептуальное проектирование, гидродинамическое моделирование, интенсификация притока).

Как показала практика, наиболее эффективным является проведение КСР по всему открытому стволу скважины с КСП в наиболее нефтенасыщенных участках с противодавлением в затрубном пространстве, не превышающем максимально допустимое давление на пласты, на ГНКТ диаметром 44,45 мм и с насадкой, обеспечивающей расстояние до стенок скважины не более 35 мм.

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Метки: ТАГРАС
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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