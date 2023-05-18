Электрощит Самара последовательно реализует политику по профессиональной подготовке высококвалифицированных кадров для электротехнической отрасли, в рамках которой состоялось подписание дорожной карты с Самарским государственным техническим университетом.

Торжественное подписание дорожной карты состоялось в многофункциональном выставочном центре Электрощит Самара и было посвящено укреплению сотрудничества с образовательными учреждениями в области электротехники, а также приурочено году педагога и наставника. В церемонии приняли участие ректор Самарского государственного технического университета Дмитрий Евгеньевич Быков и Генеральный директор АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» Дмитрий Александрович Куприянов. Подписание дорожной карты является важным шагом к долгосрочному сотрудничеству между ведущим отечественным производителем электротехнического оборудования и престижным университетом.

Партнеры договорились реализовать ряд востребованных направлений взаимодействия, среди которых: организация практики студентов; программы стажировок с возможностью дальнейшего трудоустройства в компанию; современные и уникальные обучающие практики в рамках конкурса «Энергия вашего будущего»; оснащение обучающей лаборатории на площадке СамГТУ; профориентационная работа со школьниками и совместная научная и инжиниринговая деятельность.

На мероприятии выступили ключевые эксперты компании в области электротехнического оборудования, представители учебных заведений смогли обменяться лучшими практиками в области образования и наставничества, а также услышать истории успеха выпускников СамГТУ, которые стали ценными специалистами Электрощит Самара. Гости посетили экскурсию по выставочному центру, где участников встречи познакомили с инновационными разработками и передовыми технологиями в области электротехники.

Компания Электрощит Самара на регулярной основе поддерживает развитие образовательных программ, а также уделяет пристальное внимание популяризации электротехнических специальностей, участвуя в образовательных проектах, предоставляя учебным заведениям передовое оборудование для обучающих классов, а также ежегодно проводя конкурс для студенческой молодежи.

«Для нас очень ценно то, что наши отношения с СамГТУ достигли столь значимой вехи развития - подписания дорожной карты. Мы надеемся на дальнейшее расширение и углубление нашего сотрудничества с ведущими вузами региона и страны, помогая создавать передовые учебные площадки для студентов и школьников, которые планируют реализовывать свой потенциал в энерготехнической отрасли. Мы благодарны за возможность участия в процессе подготовки новых специалистов и прилагаем все усилия для поддержки формирования высококвалифицированных кадров, обеспечивая не только теоретическое, но и практическое обучение, формируя будущие профессиональной экспертизы», - отметил Генеральный директор Электрощит Самара Дмитрий Куприянов.

«Наше сотрудничество с Электрощит Самара имеет богатую историю, которой следует гордиться. Мы искренне ценим, то, что компания проявляет заботу о будущем и принимает активное участие в формировании карьерной траектории молодых профессионалов с самого их старта на пути достижения успеха. В дальнейшем СамГТУ будет продолжать поддерживать отношения с Электрощит Самара в полном соответствии с нашими общими ценностями и стремлениями к успеху», - добавил ректор СамГТУ Дмитрий Быков.

Информация об АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»

Электрощит Самара — высокотехнологичная производственная компания, крупнейший российский производитель электротехнического оборудования в сегменте 0,4–220 кВ. 14 июля 2023 года компания отметит свой юбилей - 80 лет со дня основания. Является системообразующим предприятием Российской Федерации и входит в «Акрон Холдинг» – один из крупнейших в России вертикально-интегрированных промышленно-металлургических холдингов полного цикла.

Компания занимается проектированием, производством и поставкой электротехнического оборудования, монтажом и пусконаладочными работами, сервисным, гарантийным, постгарантийным обслуживанием, обучением. Является системообразующим предприятием Российской Федерации.

Оборудование Электрощит Самара применяется во всех отраслях промышленности, в том числе нефтегазовой, генерации, машиностроении и сетях. Подробная информация о компании и производимой продукции, а также о направлениях развития — на сайте https://electroshield.ru/.