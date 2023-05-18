В ходе рабочей поездки Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский посетил Ивановский государственный энергетический университет, где провел встречу с его ректором – Григорием Ледуховским.



1155 выпускников ИГЭУ, среди которых двое директоров и пять главных инженеров филиалов Обществ, а также ряд руководителей, работают в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». В общей сложности это 30% от всего инженерного состава.



В университете для сотрудников проводят курсы переквалификации, работники «Ивэнерго» на постоянной основе принимают участие в заседаниях государственной экзаменационной комиссии, а также являются преподавателями профильных дисциплин. Глава энергокомпании Игорь Маковский входит в состав попечительского совета университета.



Усилиями Общества на базе университета была открыта лаборатория «Цифровая подстанция» – одна из лучших в стране для профильного обучения. Это учебно-исследовательский полигон на базе комплекса оборудования и технических средств, создающих единое пространство с общедоступной информацией для всех устройств, задействованных в управлении энергообъектом.



Игорь Маковский рассказал ректору про мероприятия, которые реализует компания в рамках «Года молодого специалиста», и подчеркнул, что двери филиалов 20 регионов всегда открыты для выпускников энерговуза.

«ИГЭУ – надежная кузница кадров для энергетической отрасли всей страны, имеющая с нашей компанией давние прочные связи. Совместными усилиями мы создаем инновационное пространство для обучения, занимаемся научными разработками и воплощаем их в жизнь, воспитываем достойные кадры для нашей отрасли. Такое сотрудничество помогает студентам лучше понять выбранную профессию и погрузиться в ее специфику, а энергетике – развиваться», – отметил Игорь Маковский.