 

Кабель украли: жители сахалинского села 10 дней живут без ТВ и Интернета

18 мая 2023, 13:45 333 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: sm.news

Жители села Новое на Сахалине жалуются на отсутствие интернета и телевидения, средств связи с внешним миром в населенном пункте нет более 10 дней. Отсутствие коммуникаций отражается на ежедневных бытовых делах: невозможно отправить посылку, сделать необходимые платежи, удаленная работа стала невозможной. О проблеме известно властям муниципалитета, однако ремонтные работы так и не начались. Власти обещают, что начнут восстанавливать связь только 18 мая, но все будет зависеть от погодных условий.

Причиной внезапных проблем с доступом к цивилизации стали воры. Кабель неизвестные обрезали еще в начале мая, кто это сделал по горячим следам выяснить не удалось.

Теперь жители вынуждены поставить на паузу все неотложные дела. Даже на почте приостановили выдачу и отправку корреспонденции, потому что нет связи.

Власти района сообщают, что новый кабель будут тянуть с учетом этого происшествия. Оптоволокно проведут по воздушным линиям, но для этого сначала необходимо выставить опоры. Ориентировочно окончание работ планируется 23 мая.

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Метки: ВАНДАЛИЗМ, КРАЖА, САХАЛИН
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

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