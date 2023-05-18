Жители села Новое на Сахалине жалуются на отсутствие интернета и телевидения, средств связи с внешним миром в населенном пункте нет более 10 дней. Отсутствие коммуникаций отражается на ежедневных бытовых делах: невозможно отправить посылку, сделать необходимые платежи, удаленная работа стала невозможной. О проблеме известно властям муниципалитета, однако ремонтные работы так и не начались. Власти обещают, что начнут восстанавливать связь только 18 мая, но все будет зависеть от погодных условий.

Причиной внезапных проблем с доступом к цивилизации стали воры. Кабель неизвестные обрезали еще в начале мая, кто это сделал по горячим следам выяснить не удалось.

Теперь жители вынуждены поставить на паузу все неотложные дела. Даже на почте приостановили выдачу и отправку корреспонденции, потому что нет связи.

Власти района сообщают, что новый кабель будут тянуть с учетом этого происшествия. Оптоволокно проведут по воздушным линиям, но для этого сначала необходимо выставить опоры. Ориентировочно окончание работ планируется 23 мая.