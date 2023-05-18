Министерство энергетики РФ готовит обоснования мероприятий по увеличению пропускной способности сетей в направлении Тамани и строительства дополнительных генерирующих мощностей на юге России. Об этом сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов на заседании правительства РФ.

"С учетом темпов роста потребления в том числе крупной промышленности в объединенной энергосистеме юга готовим обоснования мероприятий по увеличению пропускной способности сетей в направлении Тамани и строительства дополнительных генерирующих мощностей", - сказал он.

Шульгинов добавил, что перетоки мощности в энергосистемы новых субъектов РФ осуществляется через объединенную энергосистему юга, в том числе через энергосистему Крыма, что приводит к существенной нагрузке на электроэнергетическую инфраструктуру.