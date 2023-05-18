Режевской кабельный завод продолжает оптимизацию производства

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На предприятии в четвёртом корпусе установлено новое перемоточное устройство ПУ630 взамен ПУ1000/2. Оборудование предназначено для контрольной перемотки изолированной жилы. В данный момент предприятие располагает 6 единицами перемоточных устройств. Во второй половине 2023 года планируется монтаж ещё одной машины аналогичного типа, а также новой экструзионной линии.
Преимущества нового оборудования:
Своевременная модернизация производственных линий позволяет оптимизировать производственные процессы, а также минимизировать потери времени, связанные с его ремонтом и техническим обслуживанием.
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