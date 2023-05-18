Режевской кабельный завод продолжает оптимизацию производства

На предприятии в четвёртом корпусе установлено новое перемоточное устройство ПУ630 взамен ПУ1000/2. Оборудование предназначено для контрольной перемотки изолированной жилы. В данный момент предприятие располагает 6 единицами перемоточных устройств. Во второй половине 2023 года планируется монтаж ещё одной машины аналогичного типа, а также новой экструзионной линии.

Преимущества нового оборудования:

более компактный размер;

модернизированная тормозная система, которая позволяет в кратчайшее время предотвратить брак при обнаружении дефекта изоляции;

автоматический подъём и спуск отдающих и приёмных катушек.

Своевременная модернизация производственных линий позволяет оптимизировать производственные процессы, а также минимизировать потери времени, связанные с его ремонтом и техническим обслуживанием.