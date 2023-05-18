Госкорпорация Ростех создает новый холдинг, который объединит не менее 15 предприятий с компетенциями в сфере химии и нефтехимии. Соответствующее решение утверждено набсоветом Корпорации. Целью новой структуры станет производство востребованной отечественной продукции для авиационной промышленности, ТЭК, горнодобывающих компаний, медицины и других отраслей.

В числе приоритетных изделий – самолетные системы жизнеобеспечения, самоспасатели для горняков, респираторы, газоанализаторы, костюмы химзащиты, обеззараживающие системы для медицины и многое другое. В этих сегментах продукции наблюдается повышенный спрос, который усилился с уходом зарубежных поставщиков. Создаваемый Госкорпорацией холдинг призван заместить изделия известных иностранных производителей.

В состав новой структуры войдут 13 предприятий корпорации «Росхимзащита», занимающихся производством самоспасателей, противогазов, респираторов, изолирующих и фильтрующих костюмов, газоанализаторов, специальных лаков и красок; Государственный научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений (ГНИИХТЭОС) – разработчик и производитель борного волокна, борорганической, элементоорганической и кремнийорганической продукции; Институт пластмасс, отвечающий за создание сложных полимерных и композиционных материалов, и ряд других организаций. Головной структурой определено объединение «Союзхимэкспорт», специализирующееся на торговых операциях в сфере нефтегазохимии.

На базе холдинга планируется организовать новые производства, инвестиции в которые оцениваются в 4 млрд рублей. В результате компания в перспективе двух-трех лет сможет занять ряд перспективных ниш, где до недавнего времени преобладали зарубежные производители.

В числе перспективных проектов холдинга – создание производства компонентов для систем жизнеобеспечения пассажиров и экипажей самолетов МС-21 и SSJ-New, в частности средств индивидуальной и коллективной защиты органов дыхания; генераторов кислорода, озоновых конвертеров, дымозащитных капюшонов. К таким проектам также относится выпуск шахтных самоспасателей со сроком действия 60 минут, предназначенных для экстренной защиты органов дыхания и зрения при подземных авариях. Помимо спроса на внутреннем рынке у этой продукции есть хорошие экспортные перспективы.

Генеральным директором холдинга назначен Алексей Станкин, с 2014 года возглавляющий объединение «Союзхимэкспорт». С 2008 года он входил в состав топ-менеджмента различных предприятий Ростеха.