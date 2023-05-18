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Компания AutomationDirect теперь предлагает кабели связи категории 6а для промышленных сетей Ethernet, которые поддерживают скорости передачи данных до 10 Гб/с в полнодуплексном режиме. Эти соединительные кабели обеспечивают снижение эффектов электромагнитных помех благодаря наличию экранированных разъёмов RJ45, внутреннего экрана из фольги вокруг каждой витой пары и общего наружного экрана из фольги вокруг всех 8 жил.
Эти Ethernet кабели соответствуют стандарту PoE+ для передачи мощности величиной 30 Вт и поставляются с синей наружной ПВХ оболочкой несколькими вариантами длин по цене начиная от 9,00 долларов США.
Новые Ethernet кабели категории 6а позволяют создавать надёжные сети Ethernet в любой области применения.
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