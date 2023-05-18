Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» (ОДУ Центра) в рамках мероприятий Молодежного совета Системного оператора и Соглашения о сотрудничестве между АО «СО ЕЭС» и Национальным исследовательским университетом «МЭИ» организовал экскурсии для молодых специалистов ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Мосэнерго» и студентов-энергетиков НИУ «МЭИ».

С экскурсантами встретились генеральный директор ОДУ Центра Сергей Сюткин, его заместитель Владимир Литвинов и руководители филиала. Открывая встречу, Сергей Сюткин поблагодарил ребят за проявленный интерес к работе Системного оператора и выразил уверенность, что эта встреча расширит знания о роли компании в обеспечении надежной работы ЕЭС и перспективного развития электроэнергетики России.

«ОДУ Центра является крупнейшим по многим показателям в Системном операторе. В зоне ответственности нашего филиала 19 субъектов РФ с населением свыше 40 млн человек, включая Московский регион. Мы осуществляем круглосуточное управление электроэнергетическими режимами Объединенной энергосистемы Центра, а также координируем деятельность 12 региональных диспетчерских управлений. В приоритете - надежность функционирования наших диспетчерских центров, которая обеспечивается благодаря применению передовых технологий и внедрению самых современных средств связи. Сегодня у вас есть уникальная возможность познакомиться с работой оперативно-диспетчерского управления изнутри», - отметил Сергей Сюткин, открывая встречу.

«Уровень подготовки каждого нашего работника соответствует уровню его ответственности. Мы уделяем огромное внимание процессу подготовки специалистов и молодых руководителей буквально со студенческой скамьи. Ведь сегодня диспетчерские центры Системного оператора – это не только центры оперативного управления электроэнергетическими режимами каждого региона, это ещё и центры подготовки стратегических решений для развития всей энергосистемы страны», – сказал Владимир Литвинов, приветствуя гостей.

Экскурсанты посетили диспетчерский центр ОДУ Центра. В ходе экскурсии начальник Службы подготовки персонала ОДУ Центра Владимир Терзе рассказал гостям о формировании единой трехуровневой диспетчерской вертикали оперативно-диспетчерского управления, создании и развитии Объединенной энергосистемы Центра, задачах, которые решает диспетчерская смена в своей работе на региональном и межрегиональном уровнях, действиях диспетчеров в случае аварии в энергосистеме. Ребята узнали, как на практике строится взаимодействие специалистов ОДУ и РДУ с персоналом других диспетчерских центров и оперативным персоналом объектов электроэнергетики.

Владимир Терзе рассказал участникам экскурсии о технических средствах подготовки диспетчерского персонала с демонстрацией контрольной противоаварийной тренировки с описанием оптимальных действий диспетчерского персонала АО «СО ЕЭС» по предотвращению развития и ликвидации технологического нарушения. Также гости посмотрели фильм о работе Системного оператора «Симфония «Энергия 50 Гц» и видеоролик, посвященный 100-летию оперативно-диспетчерского управления в России.

О роли информационных технологий в управлении энергосистемами студентам рассказал начальник Службы программно-аппаратных комплексов ОДУ Центра Александр Глазков. В диспетчерском зале ОДУ Центра установлен современный диспетчерский щит на основе видеопроекционных кубов. Гости посетили помещения дежурных инженеров по ИТ и по инженерным системам. Александр Глазков рассказал экскурсантам о требованиях, предъявляемых к диспетчерским центрам Системного оператора, и необходимости их оснащения современным высокотехнологичным инженерным оборудованием.

Заместитель начальника Службы перспективного развития Валерий Мироненко рассказал об изменениях, внесенных в Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В соответствии с документом, центром ответственности за перспективное планирование электроэнергетики стал Системный оператор. В спектр задач компании включена разработка двух программных документов – Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики на 18 лет и Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 6 лет с включением в последнюю планов по развитию региональных энергосистем в части системообразующей сети 110 кВ и выше.

«Внедрение новой системы направлено на повышение качества и прозрачности документов перспективного планирования, а также увеличение экономической эффективности принимаемых технических решений по формированию будущего облика энергосистемы при соблюдении установленных параметров ее надежности», – подчеркнул Валерий Мироненко.

Начальник Службы релейной защиты и автоматики Олег Панин рассказал студентам об основных задачах и функциях подразделения, подробно остановился на отличительных особенностях реализации релейной защиты и автоматики на объектах электроэнергетики операционной зоны ОДУ Центра.

Заместитель начальника Службы электрических режимов Михаил Федоров рассказал о специфике электрических режимов в операционной зоне ОДУ Центра, об актуальных тенденциях развития этого направления работы с учетом внедрения инновационных возобновляемых источников и накопителей энергии.

Специалист 1 категории отдела оптимизации режимов и общесистемных задач Службы электрических режимов, лидер Молодежного совета операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра Анастасия Чегодаева рассказала о молодежной политике Системного оператора. Она акцентировала внимание ребят на мероприятиях, которые организует Системный оператор для студентов и молодых специалистов, а также на работе Молодежного совета АО «СО ЕЭС».

В завершение встречи гости поблагодарили представителей ОДУ Центра за интересную и насыщенную экскурсию, а организаторы мероприятия, в свою очередь, пожелали ребятам успехов в учебе и работе.