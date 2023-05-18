Завершился второй день рабочего визита Александра Новака в Иран

В ходе второго дня рабочего визита в Иран Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак принял участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве по финансированию проектирования, строительства и поставок товаров и услуг для создания железной дороги Решт – Астара, выступил на церемонии открытия 27-й Тегеранской международной выставки нефти, газа, нефтепереработки и нефтехимии, провёл ряд двусторонних встреч.

Церемония подписания межправительственного соглашения о сотрудничестве по финансированию проектирования, строительства и поставок товаров и услуг для создания железной дороги Решт – Астара на территории Ирана для развития перевозок по международному транспортному коридору «Север – Юг» состоялась при участии глав государств – Президента Ирана Эбрахима Раиси и Президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Уникальная транспортная артерия “Север – Юг”, частью которой станет железная дорога Решт – Астара, поможет существенно диверсифицировать глобальные транспортные потоки. Перевозки по новому коридору будут обладать значительными конкурентными преимуществами. В частности, доставка грузов, скажем, из Санкт-Петербурга в Мумбаи займёт около 10 суток. Для сравнения: время по традиционным торговым маршрутам составляет до 30–45 суток. То есть налицо существенная экономия по срокам и затратам», – сказал Президент России Владимир Путин в ходе церемонии подписания соглашения по строительству железнодорожной магистрали Решт – Астара.

Формирование международного транспортного коридора «Север – Юг» инициировано в целях реализации стратегического партнёрства России со странами Прикаспийского региона, а также для организации транзитного сообщения Северной и Западной Европы со странами Закавказья, Персидского залива и Южной Азии.

«Это очень важное соглашение, которое позволяет нам перейти на новый этап развития сотрудничества в транспортной области. Следующий этап – строительство участка магистрали Астара – Решт протяжённостью 162 км, который замкнёт железнодорожное сообщение по территории России, Азербайджана и Ирана от Усть-Луги и Санкт-Петербурга до порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. Как только этот проект будет реализован, у нас появится сквозной маршрут транзитных поставок продукции в Европу и на рынки стран Персидского залива. По сути, это глобальное изменение логистических цепочек. После реализации проекта грузооборот России и Ирана по железной дороге составит не менее 15 млн т в год по объёму транзитных грузов с перспективой расширения. Этот проект может стать альтернативой Суэцкому каналу», – заявил Александр Новак по итогам подписания соглашения.

В заключение церемонии состоялась протокольная встреча российского вице-премьера с Президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

Александр Новак осмотрел стенды иранских и российских участников 27-й Тегеранской международной выставки нефти, газа, нефтепереработки и нефтехимии.

«На выставке представлены 28 российских компаний под эгидой АО “РЭЦ” и национальным брендом “Сделано в России”, а также павильон правительства Республики Башкортостан “Сделано в Башкирии” с 10 башкирскими компаниями. Мы намерены и далее содействовать информированию делового сообщества о возможностях российского и иранского производства и потенциалах взаимной торговли, в том числе на площадках отраслевых выставочных мероприятий», – отметил Александр Новак, выступая на открытии 27-й Тегеранской международной выставки нефти, газа, нефтепереработки и нефтехимии.

Вице-премьер провёл рабочую встречу с сопредседателем межправительственной комиссии по основным вопросам торгово-экономического сотрудничества двух стран, Министром нефти Ирана Джавадом Оуджи. Переговоры были посвящены вопросам совершенствования таможенного сотрудничества, взаимодействия в области торговли, промышленности, машиностроения в ТЭК, сельского хозяйства, фармацевтики, судоходства и авиастроения, организации работы Российского экспортного центра в Иране. На встрече также шла речь о ходе подготовки Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном.

Динамика товарооборота между двумя странами свидетельствует о сближении их позиций и росте экономического взаимодействия. По итогам 2022 года товарооборот России и Ирана вырос на 20,2% и вплотную приблизился к рекордной за всю новейшую историю отметке в 5 млрд долларов США. Стороны отметили совместную интенсивную работу над проектом нового большого межгосударственного договора. Документ находится в высокой степени готовности. По итогам встречи подписан ряд двусторонних документов.

В заключение визита Александр Новак провёл рабочую встречу с Первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, в ходе которой обсуждались вопросы экономического, финансово-банковского сотрудничества, совместная работа в сфере транспорта, инфраструктурных проектов, атомной энергетике.

Также Александр Новак принял участие в церемонии закрытия Российско-Иранского энергетического бизнес-форума, в котором приняли участие порядка 100 компаний ТЭК.