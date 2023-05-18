Электричество вернулось в дома жителей Богучанского района

Энергетики «Россети Сибирь» восстановили работу двух линий электропередачи напряжением 110 киловольт и шести подстанций.



Пять аварийных бригад работали всю ночь: осматривали оборудование, очищали провода от налипшего снега и контролировали набор мощности.



Напомним, поздно вечером сёла Богучанского района остались без энергоснабжения из-за экстремальных снега и ветра. Чрезвычайные службы даже перекрывали движение по нескольким дорогам района.



Однако погода остаётся сложной: идёт снег с дождём, на дорогах снежная каша и гололедица. Специалисты продолжат осматривать оборудование, до которого смогут добраться, чтобы проверить его работоспособность.



Если электричества нет — возможны локальные повреждения в распределительной сети. Обязательно расскажите об этом в социальных сетях. Ещё можно позвонить в единый круглосуточный контакт-центр: 8-800-220-0-220.