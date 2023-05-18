Электричество вернулось в дома жителей Богучанского района

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18 мая 2023, 09:10 88 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Сибирь
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Энергетики «Россети Сибирь» восстановили работу двух линий электропередачи напряжением 110 киловольт и шести подстанций.

Пять аварийных бригад работали всю ночь: осматривали оборудование, очищали провода от налипшего снега и контролировали набор мощности.

Напомним, поздно вечером сёла Богучанского района остались без энергоснабжения из-за экстремальных снега и ветра. Чрезвычайные службы даже перекрывали движение по нескольким дорогам района.

Однако погода остаётся сложной: идёт снег с дождём, на дорогах снежная каша и гололедица. Специалисты продолжат осматривать оборудование, до которого смогут добраться, чтобы проверить его работоспособность.

Если электричества нет — возможны локальные повреждения в распределительной сети. Обязательно расскажите об этом в социальных сетях. Ещё можно позвонить в единый круглосуточный контакт-центр: 8-800-220-0-220.

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Метки: АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ, РОССЕТИ СИБИРЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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