Электричество вернулось в дома жителей Богучанского района

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Энергетики «Россети Сибирь» восстановили работу двух линий электропередачи напряжением 110 киловольт и шести подстанций.
Пять аварийных бригад работали всю ночь: осматривали оборудование, очищали провода от налипшего снега и контролировали набор мощности.
Напомним, поздно вечером сёла Богучанского района остались без энергоснабжения из-за экстремальных снега и ветра. Чрезвычайные службы даже перекрывали движение по нескольким дорогам района.
Однако погода остаётся сложной: идёт снег с дождём, на дорогах снежная каша и гололедица. Специалисты продолжат осматривать оборудование, до которого смогут добраться, чтобы проверить его работоспособность.
Если электричества нет — возможны локальные повреждения в распределительной сети. Обязательно расскажите об этом в социальных сетях. Ещё можно позвонить в единый круглосуточный контакт-центр: 8-800-220-0-220.
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