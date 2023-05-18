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Филиал ПАО "Россети" приступил к модернизации транзита, отвечающего за связи Кировской и Удмуртской энергосистем

18 мая 2023, 17:00 288 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ПАО "Россети"
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Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала установили новую опору на линии электропередачи 220 кВ «Звездная – Фаленки 2», связывающей Кировскую и Удмуртскую энергосистемы. Выполненные работы позволили повысить надежность транзита, от которого также зависит электроснабжение объектов РЖД и крупнейшей бройлерной птицефабрики в Удмуртии.

Новая опора изготовлена с применением современных материалов, устойчивых к неоднократным изменениям нагрузок с учетом природных климатических условий. Срок ее службы составляет не менее 35 лет.

До конца 2023 года энергетики заменят 145 изоляторов, отремонтируют 11 железобетонных стоек на данной ЛЭП. Кроме того, работы по замене двух опор планируются на линии 220 кВ «Ижевск – Балезино».

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Метки: РОССЕТИ, МЭС УРАЛА
Отрасль: Электроэнергетика 

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