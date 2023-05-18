Авторы и источники / Правообладателям На снимке: демонтаж навесного оборудования силового трансформатора 1Т на ПС 110 кВ «Промышленная».

С начала мая в Октябрьских электросетях ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») приступили к ремонтной кампании на подстанциях. Так, c 3 мая на ПС 35/10 кВ «Кандры» возле одноименного населенного пункта в Туймазинском районе Башкирии сетевики ведут капитальный ремонт силового трансформатора 2Т мощностью 6,3 МВА. До 19 мая они должны завершить капитальный ремонт трансформатора с восстановлением технических характеристик.

С 11 мая аналогичная работа ведется на ПС 110/6 кВ «Промышленная», которая находится в центральной части г. Октябрьского. Здесь восстановление технических характеристик запланировано на трансформаторе 1Т мощностью 30 МВА. Окончание капремонта трансформатора запланировано до 31 мая.

Подстанция 35 кВ «Кандры» обеспечивает потребителей поселка Кандры, многочисленных баз отдыха и других рекреационных объектов возле озера Кандрыкуль. Подстанция 110 кВ «Промышленная» питает жилой сектор г. Октябрьского и многочисленные промышленные предприятия, объекты социальной и коммунальной инфраструктуры города. Капремонт повысит надежность энергоснабжения потребителей.

В течение ремонтной кампании 2023 года в Октябрьских электросетях также будет проведен капремонт на системообразующей подстанции 110/35/6 кВ «Субханкулово», подстанциях 110/6 кВ «Заитово», 110/10/6 кВ «Химммаш», 110/35/6 кВ «Языково». Основное значение всех этих работ – повышение надежности энергоснабжения потребителей в западных районах Башкирии.