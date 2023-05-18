Специалисты компании «Россети Московский регион» завершили работы по электроснабжению автомобильной магистрали «Мамыри – Пенино – Шарапово». Длина трассы составит более 10 км. Для подключения дорожной инфраструктуры к сети энергетики построили две кабельные линии 10 кВ.

На новой магистрали будет по две полосы для движения в каждом направлении. Она пройдет параллельно Калужскому шоссе и позволит улучшить транспортную инфраструктуру сразу нескольких населенных пунктов Новой Москвы, таких как Мосрентген, Мамыри, Николо-Хованское, Летово, Пенино, в которых проживают более 23 000 человек.

Это не первый проект Группы «Россети» в столичном регионе, связанный с масштабным дорожным строительством. Ранее энергетики обеспечили мощности для электроснабжения строящегося участка автомобильной дороги «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе», а также трассы «Марьино-Саларьево» в ТиНАО.