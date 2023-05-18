18 мая в Казани Президент ТПП РФ Сергей Катырин подписал Соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой России и Исламской палатой торговли, промышленности и сельского хозяйства (ICCIA). Со стороны Исламской палаты соглашение подписал Юсеф Халави, генеральный секретарь.

Подписание документов состоялось на полях XIV Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum», проходящего в столице Республики Татарстан.

Также состоялась рабочая встреча Сергея Катырина с Юсефом Халави с участием постоянного представителя России при Организации исламского сотрудничества Рамазаном Абдулатиповым.

Ранее глава ТПП РФ Сергей Катырин также принял участие в подписании Соглашения о сотрудничестве между Российско-Иранским деловым советом и Совместной Ирано-Российской торговой палатой, которое подписали председатель Российско-Иранского ДС Леонид Ложечко и президент Совместной ИРТП Хади Тизхуш Табан.