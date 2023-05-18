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18 мая в Казани Президент ТПП РФ Сергей Катырин подписал Соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой России и Исламской палатой торговли, промышленности и сельского хозяйства (ICCIA). Со стороны Исламской палаты соглашение подписал Юсеф Халави, генеральный секретарь.
Подписание документов состоялось на полях XIV Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum», проходящего в столице Республики Татарстан.
Также состоялась рабочая встреча Сергея Катырина с Юсефом Халави с участием постоянного представителя России при Организации исламского сотрудничества Рамазаном Абдулатиповым.
Ранее глава ТПП РФ Сергей Катырин также принял участие в подписании Соглашения о сотрудничестве между Российско-Иранским деловым советом и Совместной Ирано-Российской торговой палатой, которое подписали председатель Российско-Иранского ДС Леонид Ложечко и президент Совместной ИРТП Хади Тизхуш Табан.
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