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ТПП РФ заключило соглашение о сотрудничестве с Исламской палатой торговли, промышленности и сельского хозяйства

18 мая 2023, 15:30 314 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТПП РФ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Фотохост-агентство РИА Новости

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости

18 мая в Казани Президент ТПП РФ Сергей Катырин подписал Соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой России и Исламской палатой торговли, промышленности и сельского хозяйства (ICCIA). Со стороны Исламской палаты соглашение подписал Юсеф Халави, генеральный секретарь.

Подписание документов состоялось на полях XIV Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum», проходящего в столице Республики Татарстан.

Также состоялась рабочая встреча Сергея Катырина с Юсефом Халави с участием постоянного представителя России при Организации исламского сотрудничества Рамазаном Абдулатиповым.

Ранее глава ТПП РФ Сергей Катырин  также принял участие в подписании Соглашения о сотрудничестве между Российско-Иранским деловым советом и Совместной Ирано-Российской торговой палатой, которое подписали председатель Российско-Иранского ДС Леонид Ложечко и президент Совместной ИРТП Хади Тизхуш Табан.

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Метки: ТПП, СОТРУДНИЧЕСТВО, KazanForum

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