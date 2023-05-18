В Москве состоится выставка "Металлообработка-2023"

23-я Международная специализированная выставка «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» («Металлообработка-2023») состоится в ЦВК «Экспоцентр» (г. Москва) с 22 по 26 мая. Выставка организована «Экспоцентром» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.



В главном отраслевом мероприятии на площади 40 000 кв м примут участие более 1000 российских и иностранных компаний, среди которых – ведущие производители и поставщики оборудования, комплектующих и инструментов. По сравнению с 2022 годом рост экспозиции составил более 70%, а площади – более 60%.



На выставке будут представлены национальная экспозиция Республики Беларусь, коллективная экспозиция Китая, а также коллективный стенд TAMI (Тайваньской машиностроительной ассоциации). Активизировали свое участие компании Индии.



Также в этом году выросло количество российских экспонентов по сравнению с прошлым годом. В выставке принимают участие около 700 ведущих российских производителей и потребителей станкоинструментальной продукции. Важной частью выставки «Металлообработка-2023» в этом году станут региональные коллективные экспозиции, представленные организациями Калужской, Липецкой, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Тверской, Челябинской, Ярославской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан.



Приглашаем Вас посетить выставку «Металлообработка-2023». Посещение выставки свободное при предварительной регистрации на сайте выставки: http://www.metobr-expo.ru

Выставка будет работать 22-25 мая с 10.00 до 18.00, 26 мая – с 10.00 до 16.00.