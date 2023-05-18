«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт подстанции 110 кВ «Лонг-Юган» в Ямало-Ненецком автономном округе. Питающий центр снабжает электроэнергией одноименный поселок с населением порядка 1,3 тысячи человек и инфраструктуру для транспортировки газа компании «Газпром трансгаз Югорск». Стоимость работ, направленных на повышение надежности энергообъекта, составила порядка 2,7 млн рублей.

Специалисты выполнили технические мероприятия на силовом трансформаторе: заменили маслоуказатели, запорную арматуру, предохранительный клапан, газовое и струйное реле. Для экологичной работы оборудования и исключения протечки трансформаторного масла работники «Россети Тюмень» обновили все резиновые уплотнения. Своевременный ремонт «сердца» подстанции увеличивает его эксплуатационный ресурс и существенно снижает риск технологических нарушений.

«Россети Тюмень» непрерывно совершенствуют электросетевой комплекс Тюменского макрорегиона. Выполненные на подстанции мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения поселка Лонгъюган и Лонг-Юганского линейного производственного управления магистральных газопроводов, откуда «голубое топливо» транспортируется потребителям южной части России.