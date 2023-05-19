Аналитический центр RusCable ежедневно следит за тенденциями кабельного рынка – и делится с подписчиками RusCable.Плюс самой актуальной информацией. Рассказываем, чем запомнилась прошедшая неделя для кабельной индустрии.

Новая продукция и сертификаты

За прошедшую неделю Росаккредитация выдала кабельным заводам 2 декларации и 4 сертификата соответствия. Заявители: Завод “Москабельмет” (кабели силовые для взрывоопасных сред), “Камский кабель” (кабели силовые) и АО “Сибкабель” (кабели силовые экранированные).

Новые компании и предприятия

18 мая на кабельном рынке появилось новое юридическое лицо – ООО “ККЗ”, Московская область, г. Краснознаменск. Заявленный вид деятельности – “Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования”. Это третья по счету кабельная компания, зарегистрированная в ЕГРЮЛ в мае.

Рынок полимеров

Всплеск на рынке полимеров, зарегистрированный аналитиками на прошлой неделе, стабилизировался настолько же резко, насколько и возник. Индекс полимеров за прошедшую неделю не потерпел никаких изменений.

Индекс занятости

Индекс занятости населения (отношение количества вакансий к количеству размещенных резюме) по итогам прошедшей недели составляет по прежнему 0,25. Это означает, что на 1 размещенную вакансию приходится 4 резюме. При этом и количество вакансий, и количество резюме существенно выросло – на 4,5% и 2% соответственно. Увеличение числа вакансий стало закономерным результатом расширения производства и открытия новых площадок, которые активно анонсировались российскими кабельными заводами в этом сезоне.

ТОП наиболее востребованных специальностей выглядит следующим образом:

Электромонтажник;

Сборщик;

Менеджер по продажам кабельного оборудования;

Кабельщик-спайщик;

Инженер-технолог.

Самыми интересными материалами портала по итогам прошедшей недели стали:

Торговая активность и цены на кабель

Индекс торговой активности (отношение объявлений “куплю” к “продам”) на этой неделе составил 0,4386. Таким образом, он возрос на 0,02% по отношению к прошлой неделе и на 0,06% за прошлый месяц.

Прошедшая неделя отметилась достаточно резким снижением цен на кабельную продукцию. Средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 была снижена на 8,3% по сравнению с прошлой неделей.

Согласно данным сервиса RusCable.Тендеры среднее предложение оптовых поставщиков кабельной продукции на этой неделе составило 6377 рублей – на 0,5% ниже, чем на прошлой неделе. Минимальное предложение осталось без изменений и составляет 4736 рублей за 100 метров кабеля.

Розничные цены на кабель

Минимальная средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 среди российских маркетплейсов – 9755 рублей (маркетплейс Ozon), что на 13,1% выше показателей прошлой недели. Минимальное предложение среди российских маркетплейсов по итогам недели составило 5477 рублей. Индекс маркетплейса (усредненное предложение по пяти крупнейшим маркетплейсам в России: Ozon, Wildberries, AliExpress, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет), снизился на 9,9%. По оценкам RusCable.Аналитика, это может быть связано с существенным снижением количества доступным предложений: многие позиции со стоимостью значительно выше рыночной за этот месяц были сняты с продажи, чем стабилизировали среднюю цену предложения.

Цены дистрибьюторов

Предложения дистрибьюторов на протяжении прошедшей недели колебались в диапазоне от 6900 до 9700 рублей за 100 метров кабеля – на 2,9% ниже, чем на прошлой неделе.

Таким образом, можно сделать вывод, что резкое повышение цен, которым отметилось начало мая, постепенно нивелируется выгодными предложениями на рынке розничной торговли, и цены на кабельную продукцию постепенно возвращаются к апрельским показателям.

Результаты опросов и исследований

Каждую неделю портал RusCable проводит опросы представителей кабельной отрасли на самые актуальные темы. Так, 12 мая началось голосование на тему ценообразования на рынке LAN-кабеля в России. Аналитиков RusCable интересовало мнение посетителей портала по поводу перспектив преодоления ценового разрыва с Китаем. В ходе опроса выяснилось, что 32% пользователей считают, что ценовой разрыв будет преодолен еще не скоро, а 68% вообще не верят в перспективы преодоления ценового разрыва. В скорое уравновешивание цен на рынке, по итогам опроса, не верит никто.

Аналитика представлена Аналитическим центром RusCable.ru. Данные актуальны по состоянию на 19 мая 2023 года.