О технологической независимости в топливно-энергетическом комплексе рассказал Эдуард Шереметцев на XIV международном экономическом форуме «Россия – исламский мир: KAZANFORUM».

В своём выступлении заместитель Министра подчеркнул, что технологическая независимость страны – это комплексная работа, и подтверждением такой работы по достижению суверенитета является в том числе устойчивость страны к киберугрозам.

«В прошлом году было зафиксировано беспрецедентное количество попыток атаковать энергетическую информационную структуру России, которые были провалены. В российской энергетике критически важные системы находятся в технологически изолированных сетях передачи данных и защищены отечественными решениями информационной безопасности. Важно, что они построены по децентрализованному принципу с возможностью подключения к дополнительным резервам. Это позволяет при осуществлении атак сохранять бесперебойную работу электроэнергетического комплекса страны», – рассказал он.

Кроме того, Эдуард Шереметцев отметил, что компании ТЭК обладают достаточным уровнем цифровых компетенций, которые обеспечивают работоспособность ПО даже после ухода западных производителей.

«Хотелось бы отметить объединяющий тренд в ТЭК – создание промышленных цифровых платформ управления производством на базе отечественного ПО. К ним относятся проекты по сбору информации, расчёты основных показателей добычи и другие программные комплексы, которые уверенно замещают иностранные решения», – добавил он.

Также замминистра напомнил, что в целях достижения технологической независимости в ТЭК Минэнерго России по поручению Правительства Российской Федерации созданы два индустриальных центра компетенций: «Нефтегаз, нефтехимия и недропользование» и «Электроэнергетика».