Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий и первые лица Хабаровского края во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым в Хабаровске обсудили развитие энергосистемы региона.

Глава Системного оператора отметил, что энергосистема Хабаровского края – одна из наиболее интенсивно развивающихся энергосистем страны. Согласно Схеме и программе развития электроэнергетических систем России, разработанной Системным оператором, к 2028-му году потребление электроэнергии в Хабаровском крае значительно вырастет. Федор Опадчий проинформировал губернатора об основных показателях работы электроэнергетики региона за последние годы и перспективных планах, отраженных в программных документах.

«Энергосистема Дальнего Востока, в частности Хабаровского края – это важная точка роста электроэнергетики в стране. Рост объемов энергопотребления служит одним из лучших индикаторов ситуации в экономике», - отметил Федор Опадчий.

В свою очередь губернатор Михаил Дегтярев подчеркнул, что на территории Хабаровского края сейчас реализуются крупнейшие инвестиционные проекты, и они требуют значительных дополнительных объемов электроэнергии.

«Сегодня у нас возводятся электросетевые объекты напряжением 500 кВ и 220 кВ для целого ряда промышленных потребителей. Среди них – горно-обогатительные комбинаты, производства по добыче цветных и драгоценных металлов, а также электрификация участка железной дороги в рамках развития Восточного полигона РЖД. Уже сейчас по потребностям в мощности мы преодолели планку в 1,5 гигаватта. А к 2030-му, с учетом новых инвестпроектов, нам может дополнительно потребоваться еще до одного гигаватта», – пояснил Михаил Дегтярев.

Как отметил Глава Системного оператора, вопросы энергообеспечения перспективных экономических и социальных проектов важно решать в сотрудничестве Системного оператора с региональными властями в рамках новой системы планирования перспективного развития электроэнергетики, стартовавшей в отрасли в 2023 году.

Отдельно Федор Опадчий остановился на вопросах подготовки к расширению зоны ответственности Системного оператора на изолированные энергосистемы четырех регионов Дальнего Востока. С 1 января 2024 года в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2022 № 174-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты РФ» Системный оператор приступит к осуществлению функций оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных энергосистемах Сахалинской и Магаданской областей, Камчатского края, Чукотского автономного округа в Дальневосточном федеральном округе и Норильско-Таймырской энергосистемой в Красноярском крае.

Хабаровск становится крупным центром управления энергосистем Дальнего Востока.

Так, в операционную зону филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ, которое переименовано в Тихоокеанское РДУ, войдут дополнительно четыре технологически изолированные территориальные энергосистемы: Сахалинская, Магаданская, Камчатская и Чукотская. На Сахалине, в Магаданской области и в Камчатском крае будут созданы диспетчерские пункты, организационно входящие в Тихоокеанское РДУ, оснащенные самыми современными средствами оперативно-диспетчерского управления, IT-инфраструктурой и объединенные единой сетью связи. Как подчеркнул Федор Опадчий, уже к концу года завершится реорганизация и перенастройка всех технологических процессов и с 1 января 2024 г. Тихоокеанское РДУ приступит к оперативно-диспетчерскому управлению в технологически изолированных энергосистемах.

При этом в Хабаровске также находится и филиал Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Востока, которому подчиняется Тихоокеанское РДУ и который теперь будет осуществлять управление и планировать развитие энергосистем на территориях девяти регионов: Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, Республики Саха (Якутия), Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа.

Губернатор поблагодарил Федора Опадчего за то внимание, которое Системный оператор уделяет развитию энергетики Хабаровского края, а также поздравил коллектив ОДУ Востока с 55-летним юбилеем, пожелав ему успеха и процветания.

Накануне Председатель Правления Системного оператора в диспетчерском центре ОДУ Востока познакомил первого заместителя Председателя Правительства Хабаровского края Марию Авилову и заместителя Председателя Правительства по инфраструктуре Романа Мирошина с работой ОДУ Востока.

«Сейчас самая важная задача – правильно спрогнозировать, сбалансировать энергетику края, чтобы ее работа была устойчивой, ведь от этого на самом деле зависит развитие всей экономики Хабаровского края и реализация всех тех перспективных проектов и задач, которые стоят сегодня перед нами», - отметила Мария Авилова.