Авторы и источники / Правообладателям Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области

Мособлархитектура поддержала архитектурно-градостроительное решение многофункционального комплекса, который планируется к реализации в деревне Лапино Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба ведомства.

«Планируемый комплекс станет еще одной точкой притяжения деревни Лапино, наряду с реализованным выставочным комплексом Лапино Холл, который располагается неподалеку. Объект представляет собой три основных здания, выстроенных в ряд общей площадью более 27,7 тысячи квадратных метров. Бизнес парк будет включать офисы, гостиницу, фитнес и оздоровительный центры, магазины и рестораны. Строительство объекта планируется начать в 2023 году, а завершить в 2026. В результате реализации проекта планируется создать до 370 новых рабочих мест», - рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

В первом корпусе комплекса разместятся офисы и магазины. Центральный корпус дополнят зона фудкорта, рестораны с террасой, фитнес и оздоровительный центры. В третьем корпусе также будут расположены офисы, рестораны и гостиница. В каждом из трех зданий запроектированы подземные паркинги.

Порядок расположения зданий сформирован улицей и формой участка, тем не менее, авторам удалось создать комфортное для посетителей и местных жителей пространство перед комплексом.

«Большое количество витражного остекления в сочетании с блестящим металлом панелей, придающими ритм протяженному фасаду, создает современный и узнаваемый образ здания. Для отделки фасадов авторы выбрали анодированный алюминий серо-золотистых оттенков и натуральный камень. Организованная открытая терраса предполагает возможность выхода посетителей. Концепция благоустройства стремится к диалогу с природным ландшафтом», - отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

В рамках мероприятий по комплексному благоустройству на отведенной территории бизнес парка площадью порядка 36,2 тысячи квадратных метров предусмотрено озеленение, устройство зон отдыха. Кроме того, запланированы плоскостные автомобильные парковки, тематическое мощение плиткой пешеходных зон, установка малых архитектурных форм, уличной мебели и освещения.