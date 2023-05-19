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Павел Сниккарс и представители бизнес-делегации из КНР обсудили возможность реализации совместных проектов в сфере электроэнергетики.
Так, участники встречи рассмотрели проекты сооружения объектов тепловой генерации, низкоуглеродной генерации, в том числе гидроэнергетики, модернизации энергооборудования.
Отдельное внимание они уделили теме поддержки иностранных инвесторов в долгосрочной перспективе, а также обмену опытом по вовлечению золошлаковых отходов в оборот.
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