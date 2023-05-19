Павел Сниккарс и представители бизнес-делегации из КНР обсудили возможность реализации совместных проектов в сфере электроэнергетики.

Так, участники встречи рассмотрели проекты сооружения объектов тепловой генерации, низкоуглеродной генерации, в том числе гидроэнергетики, модернизации энергооборудования.

Отдельное внимание они уделили теме поддержки иностранных инвесторов в долгосрочной перспективе, а также обмену опытом по вовлечению золошлаковых отходов в оборот.