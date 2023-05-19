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  • Павел Сниккарс обсудил с представителями китайского бизнеса двустороннее сотрудничество в электроэнергетике

Павел Сниккарс обсудил с представителями китайского бизнеса двустороннее сотрудничество в электроэнергетике

19 мая 2023, 17:00 250 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Министерство энергетики России
Авторы и источники / Правообладателям

Павел Сниккарс и представители бизнес-делегации из КНР обсудили возможность реализации совместных проектов в сфере электроэнергетики.

Так, участники встречи рассмотрели проекты сооружения объектов тепловой генерации, низкоуглеродной генерации, в том числе гидроэнергетики, модернизации энергооборудования.

Отдельное внимание они уделили теме поддержки иностранных инвесторов в долгосрочной перспективе, а также обмену опытом по вовлечению золошлаковых отходов в оборот.

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Метки: МИНЭНЕРГО, ПАВЕЛ СНИККАРС, КИТАЙ, СОТРУДНИЧЕСТВО
Отрасль: Электроэнергетика 

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