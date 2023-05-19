Объем вложений в инфраструктуру города-спутника Владивостока в ходе первого инвестиционного этапа составляет 30 млрд рублей. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в ходе заседания коллегии министерства об итогах прошлого года и задачах на текущий год.

"На текущий момент ведется разработка проектно-строительной документации. <…> Первый этап инвестиций в инфраструктуру составит 30 млрд рублей", - заявил Чекунков.

Министр отметил, что при реализации проекта города-спутника будут задействованы механизмы государственной поддержки, льготного финансирования, программа "Дальневосточная концессия".

По поручению президента РФ Владимира Путина реализуется проект по реновации городов Дальнего Востока, регионы разрабатывают 25 мастер-планов городов ДФО. Принято решение расширения Владивостока за счет строительства нового пригорода на территории опережающего развития "Надеждинская". Город-спутник общей площадью 1,3 тыс. га включен в мастер-план развития Владивостокской агломерации.

На цели реализации мастер-планов по поручению главы государства будут предусмотрены дополнительные лимиты финансирования: 5 млрд рублей в год на благоустройство городов и 100 млрд рублей - отдельный дальневосточный лимит в программу инфраструктурных бюджетных кредитов на 2023-2024 годы.