Речь идет об участке км 38 – км 58 в Тындинском районе – в ходе работ протяженность отрезка уменьшится с 20 до 18 км за счет строительства обхода Соловьевска. Работы на объекте начаты в 2020-м году.

Сейчас на объекте завершаются земляные работы: перевезено 1,4 млн кубометров грунта, что составляет без малого 100% от предусмотренного объема. Помимо этого, продолжается возведение мостов, на отдельных участках федеральной трассы А-360 «Лена» Невер – Якутск приступили к устройству слоев дорожной одежды.

– В рамках проекта предстоит выполнить укрепительные работы на 24 водопропускных трубах, а также построить три новых моста и реконструировать один старый. Общая длина всех искусственных сооружений составит около 975 пог. м. По контракту ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2024 год, однако работы идут с опережением календарного графика, поэтому планируем завершить реконструкцию уже в этом году, – подчеркнул директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.

После окончания работ участок будет соответствовать параметрам III категории с асфальтобетонным покрытием и двумя полосами движения. Для удобства водителей на 43-м км дороги оборудуют площадку отдыха. В целях повышения уровня безопасности движения на объекте установят около 20 километров металлического барьерного ограждения.

C 2005 года ФКУ ДСД «Дальний Восток» ведет планомерную работу по приведению федеральной автомобильной дороги А-360 «Лена» в нормативное состояние. На сегодняшний день после строительства и реконструкции в эксплуатацию введено более 425 километров этой трассы с устройством асфальтобетонного покрытия.

*** Федеральная автомобильная дорога А-360 «Лена» Невер – Якутск, пролегающая по территориям Амурской области и Республики Саха (Якутия), – единственная дорога, обеспечивает транспортное сообщение между северными территориями Дальнего Востока и общей сетью автомобильных дорог России.