Росатом открыл Диджитал-центр в НИЯУ МИФИ

18 мая стартовала серия мероприятий «Цифровой Росатом в НИЯУ МИФИ». В первый день состоялось открытие Диджитал-центра Росатома – комплекса лабораторий по самым востребованным направлениям цифровизации промышленности. Он призван стать опорной площадкой для вовлечения студентов в цифровое направление и информационные технологии атомной отрасли.

В мероприятии приняли участие более 100 студентов, около 200 человек подключились онлайн. Интерактивное общение на мероприятии было обеспечено с помощью платформы Росатома «Мой Голос».

Центр включает в себя три лаборатории: по искусственному интеллекту, виртуальной и дополненной реальности, информационной безопасности.

Директор по цифровизации Екатерина Солнцева прокомментировала:

«Открытие Диджитал-центра Росатома в МИФИ важно для нас, потому что мы знаем, что сможем развивать цифровое направление в Госкорпорации, если к нам будут присоединяться яркие молодые талантливые люди с горящими глазами, – таких мы рассчитываем найти в ядерном университете. В ДНК Росатома зашито умение решать сложные технологические задачи и добиваться результата. И часто, когда у государства возникает в этом необходимость, сложные задачи поручают именно Росатому. Госкорпорация открывает новые технологически сложные индустрии и направления. Сегодня мы решаем задачи, которые лежат на самом острие цифровой науки, к примеру, в области квантовых вычислений. И мы ждем молодые таланты МИФИ для совместной работы».

На торжественном открытии Центра ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко отметил значимость события для учащихся университета.

«Студенты, которые придут сюда, смогут ознакомиться с повесткой Росатома в области информационных технологий, а она разнообразная и имеет тенденцию расти даже в тех направлениях, о которых еще некоторое время назад мы и не помышляли. Это есть признак здорового организма, большого дерева, которое само собой распускает листочки и растет там, где есть свет. Я очень надеюсь, что появятся эти листочки, а впоследствии цветочки и добрые плоды нашего сотрудничества: наши студенты включатся в проекты Гринатома, Цифрума, РАСУ и других предприятий Росатома, и это пойдет во благо и их профессиональной карьере, и нашего университета, и Госкорпорации, и нашей великой страны», – сказал он.

В атомной отрасли реализуется более 100 проектов в сфере информационных технологий и их количество увеличивается с каждым годом. Заместитель директора по информационным технологиям Росатома Илья Холкин привел несколько примеров таких проектов: разработку Топливного дивизиона Росатома – платформу цифровизации предприятий промышленности «АтомМайнд», Единую платформу цифровых сервисов Северного морского пути, а также умную видеоаналитику на предприятиях атомной отрасли. По его словам, экосистема Диджитал-центра позволяет каждому заинтересованному студенту принять участие в развитии этих проектов:

«Для многих студентов Диджитал-центр станет точкой входа в мир информационных технологий атомной отрасли, местом, где они смогут как узнать об ИТ-проектах Росатома, так и принять непосредственное участие в их реализации. Здесь будут формироваться команды для будущих ИТ-соревнований, а лучшие студенческие проекты – получать поддержку в рамках акселерационных программ», – подчеркнул он.

Директор департамента кадровой политики Оксана Кармишина отметила, что Росатом предоставляет молодежи возможности для развития и карьерного роста, участия в проектах по созданию современных цифровых продуктов и работы в гибких форматах.

«Мы системно вкладываемся в развитие сотрудников атомной отрасли: около 90% каждый год проходят внутреннее обучение. Им предоставлен широкий спектр возможностей для повышения уровня собственных компетенций и приобретения новых. Мы максимально заинтересованы в том, чтобы каждый сотрудник имел вертикальную и горизонтальную мобильность при выборе своего карьерного пути. Важнейший элемент стратегии Росатома – стать лучшими в раскрытии кадрового потенциала», – сказала она.

После церемонии открытия руководители Росатома ответили на актуальные вопросы студентов о трудоустройстве в Госкорпорацию, о будущем развитии Диджитал-центра, а также о цифровой повестке атомной отрасли. Студенты приняли участие в лектории «Реальная цифра», в котором руководители проектов рассказали о технологиях, которые применяются в атомной отрасли. Про математическое моделирование рассказал Дмитрий Фомичев, директор по математическому моделированию Госкорпорации «Росатом», про технологии машинного обучения – Яхья Ибрагимов, руководитель направления машинного обучения АО «Гринатом», а основами обеспечения кибербезопасности в атомной отрасли поделился Константин Сахаров, директор департамента информационной и компьютерной безопасности АО «РАСУ».

Завершили первый день «Цифрового Росатома в МИФИ» мастер-классы в лабораториях Диджитал-центра. Студенты при помощи наставников из АО «Гринатом» прошли весь путь создания программных роботов – от поиска процессов для роботизации и проведения аналитики до тестирования и запуска в работу. В лаборатории виртуальной и дополненной реальности прошла демонстрация разработок НИЯУ МИФИ для Госкорпорации «Росатом». В лаборатории информационной безопасности прошла презентация цифровой подстанции, собственной разработки АО «РАСУ», а также состоялся мастер-класс по промышленной кибербезопасности.

К 2030 году планируется запуск дополнительных лабораторий и полигонов для решения научно-образовательных и прикладных задач в области цифровизации и информационных технологий. Студенты будут вовлекаться в профессиональные соревнования и чемпионаты цифрового и ИТ-профиля (Digital Skills, CTF, хакатоны и др.). В рамках центра также будут организованы студенческие проектные команды и программы акселерации. Экосистема Центра объединит ИТ- и цифровой блоки Госкорпорации, включая экспертизу лидеров данных направлений, благодаря чему будет создана платформа для формирования востребованных в атомной отрасли ИТ-компетенций.

Госкорпорация «Росатом» — глобальный технологический многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Включает в себя более 350 предприятий и организаций, в которых работает 290 тыс. человек. С 2018 года реализует единую цифровую стратегию (ЕЦС), предполагающую многоплановую работу по ряду направлений. В направлении «Участие в цифровизации РФ» является центром компетенций федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ»; выступает компанией-лидером реализации «дорожных карт» по развитию высокотехнологичных областей «Новое индустриальное программное обеспечение» и «Квантовые вычисления»; с 2021 года реализует первый российский проект по импортозамещению целого класса промышленного ПО – систем инженерного анализа и математического моделирования (САЕ-класс), с 2022 году выступает координатором проекта по созданию российской PLM-системы тяжелого класса. В направлении «Цифровые продукты» разрабатывает и выводит на рынок цифровые продукты для промышленных предприятий – в портфеле Росатома более 60 цифровых продуктов. В направлении «Внутренняя цифровизация» обеспечивает цифровизацию процессов сооружения АЭС, цифровое импортозамещение и создание Единой цифровой платформы атомной отрасли. Также в рамках ЕЦС Росатом ведет работу по развитию сквозных цифровых технологий, в числе которых технологии работы с данными, интернет вещей, производственные технологии, виртуальная и дополненная реальность, нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии беспроводной связи, робототехника и сенсорика и др. В направлении «Цифровые компетенции и культура» реализует образовательные программы для повышения цифровой грамотности сотрудников, а также развивает отраслевые производственно-технологические площадки и конкурсы профессионального мастерства по теме цифровизации.

Национальный исследовательский ядерный университет «Московский инженерно-физический институт» — один из лучших технических вузов России. Осуществляет подготовку специалистов для науки, ИТ и других высокотехнологичных секторов экономики. НИЯУ МИФИ – стратегический партнер и базовый вуз Госкорпорации «Росатом» для кадрового и научно-инновационного обеспечения атомной отрасли. Университет состоит из 11 институтов, имеет современную научно-исследовательскую инфраструктуру: лаборатории, библиотеку и технопарк. Преподавание ведется по 29 направлениям.

Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала студентов и молодых сотрудников. Росатом и его предприятия участвуют в создании базовых кафедр в российских вузов, реализации стипендиальных программ поддержки, крупных образовательных проектов, организации практики и стажировки для студентов с последующим их трудоустройством. Молодые специалисты получают новые полезные навыки, что помогает им в карьерном росте.

Источник: Пресс-служба АО «Гринатом»