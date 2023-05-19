 

Rosplast: НПП "ПОЛИПЛАСТИК" – хедлайнер PlastForum 2023

19 мая 2023, 09:24 92 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: НПП "ПОЛИПЛАСТИК"
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Ведущий российский компаундер представит доклады на актуальные темы во всех сессиях PlastForum 2023. 

6-8 июня в МВЦ «Крокус Экспо» состоится крупнейшая отраслевая выставка лета – Rosmould & 3D-TECH | Rosplast 2023. Форум соберет более 400 экспонентов, ожидается порядка 10 000 посетителей и насыщенная деловая программа. Эксперты НПП «ПОЛИПЛАСТИК» выступят в сессиях PlastForum, посвященных актуальным вопросам отрасли. 

6 июня, в День Союза Переработчиков Пластмасс, пройдет конференция на тему «Технологическое лидерство. Технологический суверенитет в переработке пластмасс». В данной сессии НПП «ПОЛИПЛАСТИК» представит доклад о мерах господдержки, которые может использовать предприятие переработки пластмасс для достижения технологического суверенитета. 

7 июня в рамках деловой программы пройдут сессии Ассоциации производителей трубопроводных систем (АПТС) и Академии пластмасс на темы «Состояние рынка полимеров для производства полимерных труб» и «Производство кабелей и проводников» соответственно. В первой эксперты ведущего российского компаундера расскажут об отечественных решениях для технологической независимости в отрасли производства полимерных труб. Во второй – представят свое видение кабельного рынка, его проблемы и перспективы. 

8 июня на PlastForum 2023 состоится сессия «Полимерфизик», посвященная производству упаковочных изделий: «Новые тренды в полимерной упаковке на фоне изменения конъюнктуры рынка». НПП «ПОЛИПЛАСТИК» представит свои разработки для рынка суперконцентратов, поделится актуальными цифрами о состоянии отрасли. 

Зарегистрироваться на выставку можно по ссылке, бесплатный билет по промокоду RM23-CJDZJ.  

PlastForum 2023 пройдет при поддержке Союза переработчиков пластмасс.

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Метки: ПОЛИПЛАСТИК, ПОЛИМЕРЫ, КОМПОЗИТЫ, КОМПАУНДЫ, PlastForum
Отрасль: Материалы для КПП 

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