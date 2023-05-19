Филиал ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» приступил к активной стадии реализации ремонтной программы 2023 года.

Значимыми высоковольтными линиями, где в этом году запланированы работы, станет воздушная линия 110 кВ Голынки – Красный, которая является основным бесперебойным питающим центром, обеспечивающим электроснабжение порядка 11 тысяч жителей поселка Красный, а также питает завод по производству счетчиков электрических импульсов ООО «КАБО» и социально значимые объекты, включая дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Кроме того, ремонт будет проведен на воздушной линии 110 кВ Гагарин – Дровнино, которая обеспечивает не только электроснабжение объектов инфраструктуры и организаций г. Гагарина, но и является транзитной линией с московской энергосистемой.

Ремонт двух линий 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Сафоново с отпайками на подстанцию Технопарк (I и II цепь) позволит повысить надежность электроснабжения старейшей тепловой электростанции области, расположенной в посёлке Верхнеднепровский Дорогобужского района и новой подстанции 110/10 кВ Технопарк, которая в скором времени будет обеспечивать электроснабжение резидентов индустриального парка «Сафоново».

В Сафоновском районе запланирован ремонт линии 110 кВ Сафоново – Издешково-тяговая, от которой запитана тяговая подстанция железной дороги и сопутствующая инфраструктура района.

Ремонт воздушной линии 110 кВ Восток – Новодугино обеспечит улучшение качества электроснабжения транзита 110 кВ Восток – Дровнино, по которому запитаны несколько подстанций филиала, включая подстанции Новодугино, Сычевка, Субботники.