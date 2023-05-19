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Станислав Воскресенский и Игорь Маковский обсудили реализацию программы развития электросетей Ивановской области

19 мая 2023, 09:12 108 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Центр
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Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский на рабочей встрече подвели итоги прохождения осенне-зимнего периода 2022-2023 годов и обсудили ход мероприятий в рамках предстоящего отопительного сезона.

Благодаря своевременной и масштабной подготовке, энергетики достойно отработали прошедшую зиму: массовых отключений допущено не было, а также удалось снизить время перерывов электроснабжения. Руководитель энергокомпаний подчеркнул, что в этом году финансирование производственных программ в области будет увеличено на 10%.

Важной темой встречи стала реализация программы модернизации систем уличного освещения, которая была запущена в 2021 году. Благодаря ей в столице региона количество улиц, где есть освещение, достигло 97%. Программа, затронувшая почти 50 тысяч жителей всех четырех районов областного центра, была досрочно завершена, благодаря чему город стал более комфортным и безопасным. В 2023 году сотрудничество региона с «Ивэнерго» продолжится.

Глава региона отметил высокую эффективность совместных проектов и обсудил дальнейшее сотрудничество.

«При поддержке региональных властей нам удалось реализовать в Ивановской области ряд важных инвестиционных проектов. Нашим приоритетом является развитие сетевой инфраструктуры и повышение надежности электроснабжения, ведь от этого зависит комфорт жителей, стабильное функционирование предприятий и организаций. Это наша основная задача, и мы сосредоточены на ее качественном исполнении», – заявил Игорь Маковский.

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Метки: ИГОРЬ МАКОВСКИЙ, РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ, ИВЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
MSCT
2.15

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