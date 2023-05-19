В Ленском районе Якутии построят новую ТЭС

Глава Якутии Айсен Николаев сегодня, 19 мая, в г. Мирном провел совещание по вопросам строительства Новоленской ТЭС в Ленском районе Якутии.

«Сегодня одним из сдерживающих факторов для развития Якутии является то, что транспортный и энергетический каркас региона был сформирован на базе решений 60-70-х годов прошлого века исходя из существовавших тогда подходов к развитию региона. Экономика Якутии сегодня растет быстрыми темпами. Поэтому вопросы строительства Новоленской ТЭС очень важны для энергетики не только Якутии , но и всего Дальнего Востока и Восточной Сибири в целом», - подчеркнул глава республики.

Он отметил, что ввод новой ТЭС позволит покрыть прогнозируемый дефицит мощности в Бодайбинском энергорайоне, кроме того, она будет снабжать электроэнергией объекты второго этапа Восточного полигона. Важно, что это новые рабочие места для якутян в Ленском и Мирнинском районах.

Участники совещания обсудили ход реализации проекта, в том числе трассу проектируемого магистрального газопровода, транспортные схемы доставки строительных материалов и оборудования, организацию хранения резервного топлива Новоленской ТЭС.

Установленная мощность новой станции составит 550 МВт. Она будет включать два энергоблока. Основным видом топлива будет газ – он будет подаваться по магистральному газопроводу. Новый энергетический объект планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году.

Строительство Новоленской ТЭС ведет компания «Интер РАО». Создана рабочая группа для координации строительства объектов станции из представителей министерств и ведомств Якутии и ПАО «Интер РАО».

Строительство электростанции ведётся в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации.

В совещании под председательством главы Якутии приняли участие члены правительства республики, руководители компаний «Интер РАО», «Интер РАО – Управление электрогенерацией» и «АЛРОСА-ГАЗ».